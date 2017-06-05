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05 Haziran 2017 Pazartesi 14:47

Chedjou Başakşehir'de

 Şampiyonlar Ligi'ne önelemeden katılacak olan Medipol Başakşehir, yeni sezonun transfer çalışmalarına ara vermeden başladı.

Chedjou Başakşehir'de
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Chedjou Başakşehir'de
 Şampiyonlar Ligi'ne önelemeden katılacak olan Medipol Başakşehir, yeni sezonun transfer çalışmalarına ara vermeden başladı. Medipol Başakşehir, Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Aurelien Chedjou'yu kadrosuna kattı. Medipol Başakşehir, Chedjou sağlık kontrolünden geçtikten sonra 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Bu sezon Galatasaray'la 20 maça çıkan Chedjou, 1 gol ve 1 asist yaparken 1 sarı 1 de kırmzı kart gördü. (Bein Sports)
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Anahtar Kelimeler
BaşakşehirAurelien Chedjou
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