Şampiyonlar Ligi'ne önelemeden katılacak olan Medipol Başakşehir, yeni sezonun transfer çalışmalarına ara vermeden başladı. Medipol Başakşehir, Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Aurelien Chedjou'yu kadrosuna kattı. Medipol Başakşehir, Chedjou sağlık kontrolünden geçtikten sonra 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Bu sezon Galatasaray'la 20 maça çıkan Chedjou, 1 gol ve 1 asist yaparken 1 sarı 1 de kırmzı kart gördü. (Bein Sports)
Chedjou Başakşehir'de
Şampiyonlar Ligi'ne önelemeden katılacak olan Medipol Başakşehir, yeni sezonun transfer çalışmalarına ara vermeden başladı.
Şampiyonlar Ligi'ne önelemeden katılacak olan Medipol Başakşehir, yeni sezonun transfer çalışmalarına ara vermeden başladı. Medipol Başakşehir, Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Aurelien Chedjou'yu kadrosuna kattı. Medipol Başakşehir, Chedjou sağlık kontrolünden geçtikten sonra 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Bu sezon Galatasaray'la 20 maça çıkan Chedjou, 1 gol ve 1 asist yaparken 1 sarı 1 de kırmzı kart gördü. (Bein Sports)