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Chelsea 2- Liverpool 1

İngiltere Lig Kupası maçında Chelsea , Liverpool'u 2-1 yenerek bir üst tura geçti.

Chelsea 2- Liverpool 1

İngiltere Lig Kupası maçında Chelsea , Liverpool'u 2-1 yenerek bir üst tura geçti.

27 Eylül 2018 Perşembe 08:34
Chelsea 2- Liverpool 1

Chelsea 2- Liverpool 1

    İngiltere Lig Kupası maçında Chelsea , Liverpool'u 2-1 yenerek bir üst tura geçti.İngiltere Lig Kupası 3. Tur karşılaşmasında Chelsea, son 10 dakikasına 1-0 geride girdii karşılaşmayı 2-1 kazanarak tur atladı. Premier Lig'e fırtına gibi başlayan Liverpool, Anfield'deki karşılaşmaya da müthiş başladı. Özellikle Daniel Sturridge ile Chelsea kalesini ablukaya alan Klopp'un öğrencileri aradığı golü 58. dakikada yine Daniel Sturridge ile buldu. Gol sonrası baskısını iyice artıran ev sahibi ekip yakaladığı net fırsatları cömertçe harcadı. Chelsea, karşılaşmanın 79. dakikasında Emerson ile skoru 1-1'e getirdi. Karşılaşmanın 85. dakikasında ise Chelsea'nin Belçikalı yıldızı Eden Hazard sahneye çıktı ve attığı harika golle takımına turu getirirken, Liverpool'u kupanın dışına itti.İki takım 29 Eylül Cumartesi günü bu kez Premier Lig 7. hafta karşılaşmasında kozlarını Stamford Bridge'de paylaşacak.

Beinsports

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ChelseaLiverpool
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