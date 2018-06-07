Citroen C3 WRC Rally İtalia Sardinia'ya hazır

Citroën'in Dünya Ralli Şampiyonası'nda yarışan takımı Citroën Total Abu Dhabi WRT, şampiyonanın yedinci ayağına hazır. 7-10 Haziran tarihleri arasında İtalya'da düzenlenecek olan Dünya Ralli Şampiyonası'nın yedinci ayağı Rally Italia Sardegna'da Citroën'i iki ekip temsil edecek.

2018 Dünya Ralli Şampiyonası'nın altıncı ayağı olan Rally Portugal'ın ardından sıra İtalya'da düzenlenecek Rally Italia Sardegna'da. Sardunya Adası'nın benzersiz doğal güzellikleriyle çevrili toprak etaplarında düzenlenecek rallide takımlar ve pilotlar zorlu koşullarda en iyi puanı almak için çalışacaklar.

Rally de Portugal'da üç ekip ile start alan Citroën Total Abu Dhabi WRT, Rally Italia Sardegna'da iki ekip ile start alacak. Craig Breen – Scott Martin ikilisinin yanında Mads Østberg – Torstein Eriksen ikilisi de Citroën Total Abu Dhabi WRT için İtalya'da etaplarda olacak.

Bu sezon başında başlayan ve her yarış öncesinde yayınlanan Little Big Racing by Citroën serisinin Rally Italia Sardegn için hazırlanan videosu da yayınlanmaya başladı. Videodayarış hakkında temel bilgileri veriyor.

Yarış ile ilgili bilinmesi gerekenler

20 etaptan oluşan yarışın özel etap uzunluğu 314.36 km.

Yarışta ekipleri ve otomobilleri zorlu toprak etaplar kadar yüksek hava sıcaklığı da zorlayacak.

Citroën, Rally Italia Sardegna'da 5 kez podyumun en üst basamağında yer aldı. Sébastien Loeb Xsara WRC ile 2005 ve 2006 yılında, C4 WRC ile 2008 yılında, DS3 WRC ile 2011 yılında ve Mikko Hirvonen DS3 WRC ile 2012 yılında Citroën'e bu liderlikleri getiren isimler oldu.