Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
96658
ALTIN
189.896
DOLAR
4.5545
STERLİN
6.1097
EURO
5.3631
Fenerbahçe taraftarlarını uyardı
Fenerbahçe taraftarlarını uyardı
Dünyanın en çok kazanan sporcusu belli oldu
Dünyanın en çok kazanan sporcusu...
Fenerbahçe Doğuş farklı kazandı
Fenerbahçe Doğuş farklı kazandı
Ersun Yanal'dan Aziz Yıldırım değerlendirmesi
Ersun Yanal'dan Aziz Yıldırım değerlendirmesi
Ağaoğlu, taraftarlardan güven istedi
Ağaoğlu, taraftarlardan güven istedi

Citroen C3 WRC Rally İtalia Sardinia'ya hazır

2018 Dünya Ralli Şampiyonası'nın altıncı ayağı olan Rally Portugal'ın ardından sıra İtalya'da düzenlenecek Rally Italia Sardegna'da. 

Citroen C3 WRC Rally İtalia Sardinia'ya hazır

2018 Dünya Ralli Şampiyonası'nın altıncı ayağı olan Rally Portugal'ın ardından sıra İtalya'da düzenlenecek Rally Italia Sardegna'da. 

07 Haziran 2018 Perşembe 00:24
Citroen C3 WRC Rally İtalia Sardinia'ya hazır

Citroen C3 WRC Rally İtalia Sardinia'ya hazır

Citroën'in Dünya Ralli Şampiyonası'nda yarışan takımı Citroën Total Abu Dhabi WRT, şampiyonanın yedinci ayağına hazır. 7-10 Haziran tarihleri arasında İtalya'da düzenlenecek olan Dünya Ralli Şampiyonası'nın yedinci ayağı Rally Italia Sardegna'da Citroën'i iki ekip temsil edecek.

2018 Dünya Ralli Şampiyonası'nın altıncı ayağı olan Rally Portugal'ın ardından sıra İtalya'da düzenlenecek Rally Italia Sardegna'da. Sardunya Adası'nın benzersiz doğal güzellikleriyle çevrili toprak etaplarında düzenlenecek rallide takımlar ve pilotlar zorlu koşullarda en iyi puanı almak için çalışacaklar.

Rally de Portugal'da üç ekip ile start alan Citroën Total Abu Dhabi WRT, Rally Italia Sardegna'da iki ekip ile start alacak. Craig Breen – Scott Martin ikilisinin yanında Mads Østberg – Torstein Eriksen ikilisi de Citroën Total Abu Dhabi WRT için İtalya'da etaplarda olacak.

Bu sezon başında başlayan ve her yarış öncesinde yayınlanan Little Big Racing by Citroën serisinin Rally Italia Sardegn için hazırlanan videosu da yayınlanmaya başladı. Videoda Citroën pilotu Craig Breen yarış hakkında temel bilgileri veriyor.

Yarış ile ilgili bilinmesi gerekenler

20 etaptan oluşan yarışın özel etap uzunluğu 314.36 km.
Yarışta ekipleri ve otomobilleri zorlu toprak etaplar kadar yüksek hava sıcaklığı da zorlayacak.
Citroën, Rally Italia Sardegna'da 5 kez podyumun en üst basamağında yer aldı. Sébastien Loeb Xsara WRC ile 2005 ve 2006 yılında, C4 WRC ile 2008 yılında, DS3 WRC ile 2011 yılında ve Mikko Hirvonen DS3 WRC ile 2012 yılında Citroën'e bu liderlikleri getiren isimler oldu.

Anahtar Kelimeler:
Citroen C3 WRC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe taraftarlarını uyardı
Fenerbahçe taraftarlarını uyardı
Dünyanın en çok kazanan sporcusu belli oldu
Dünyanın en çok kazanan sporcusu belli oldu
Fenerbahçe Doğuş farklı kazandı
Fenerbahçe Doğuş farklı kazandı
Ersun Yanal'dan Aziz Yıldırım değerlendirmesi
Ersun Yanal'dan Aziz Yıldırım değerlendirmesi
Ağaoğlu, taraftarlardan güven istedi
Ağaoğlu, taraftarlardan güven istedi
UEFA'dan Guardiola'ya men cezası
UEFA'dan Guardiola'ya men cezası
Futbolda 1. transfer dönemi 9 Haziran'da başlayacak
Futbolda 1. transfer dönemi 9 Haziran'da başlayacak
Fenerbahçe'de başkanlık töreni yarın
Fenerbahçe'de başkanlık töreni yarın

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim