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Clichy'nin 14 yıllık serisi sona erdi

Medipol Başakşehir'in Fransız yıldızı Gael Clichy'nin 14 yıl üst üste Şampiyonlar Ligi gruplarında forma giyme serisi, turuncu-lacivertli takımın play-off turunda İspanyol ekibi Sevilla'ya elenmesiyle sona erdi.

Clichy'nin 14 yıllık serisi sona erdi

Medipol Başakşehir'in Fransız yıldızı Gael Clichy'nin 14 yıl üst üste Şampiyonlar Ligi gruplarında forma giyme serisi, turuncu-lacivertli takımın play-off turunda İspanyol ekibi Sevilla'ya elenmesiyle sona erdi.

24 Ağustos 2017 Perşembe 13:57
Clichy'nin 14 yıllık serisi sona erdi

İSTANBUL - HİLMİ SEVER

Medipol Başakşehir'in Fransız yıldızı Gael Clichy'nin 14 yıl üst üste Şampiyonlar Ligi gruplarında forma giyme serisi sona erdi.

Turuncu-lacivertli ekibin, play-off turunda Sevilla'ya, İstanbul'da 2-1 kaybettiği maçın rövanşında İspanya'da 2-2 berabere kalarak elenmesi, Fransız oyuncunun uzun yıllardır devam eden serisinin de bitmesine sebep oldu.

İngiliz ekipleri Arsenal'le 8, Manchester City ile de 6 yıl aralıksız olarak Şampiyonlar Ligi gruplarında forma giyen Clichy, 14 yıl sonra ilk kez grup aşamasında mücadele edemeyecek.

Şampiyonlar Ligi'nde 85 maç

Fransız yıldız, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde, bugüne kadar toplam 85 kez forma giydi.

Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ile 48, Manchester City ile de 33 maça çıkan Clichy, bu sezon Medipol Başakşehir forması altında ise 3. ön eleme ve play-off turunda 4 maçta görev aldı.

Turuncu-lacivertli takım, Sevilla'yı eleyerek gruplara kalsaydı, Clichy'nin bu sayıyı 91'e yükseltme şansı bulunuyordu.

Sneijder ve Eto'o'yu geçti

Clichy, 85 maçla Şampiyonlar Ligi'nde en fazla forma giyen aktif futbolcular listesinde de 29. sırada yer alıyor.

Fransız yıldız bu alanda, Şampiyonlar Ligi'nde 83 kez forma giyen Wesley Sneijder ve 82 kez sahaya çıkan Samuel Eto'o gibi yıldızları da geride bıraktı. Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Pepe'nin ise 89 maçı bulunuyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde yalnızca 3 maç

Medipol Başakşehir'in, Sevilla'ya elenmesiyle UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasından itibaren forma giyecek Clichy, profesyonel futbol kariyerinde UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar yalnızca 3 maça çıktı.

Son Güncelleme: 24.08.2017 16:02
Anahtar Kelimeler:
Şampiyonlar LigiSporMedipol BaşakşehirGael ClichyFutbol
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