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Cocu "Bizim için iyi ve güzel bir akşamdı"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Philip Cocu Konyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cocu "Bizim için iyi ve güzel bir akşamdı"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Philip Cocu Konyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

17 Eylül 2018 Pazartesi 09:22
Cocu "Bizim için iyi ve güzel bir akşamdı"

Cocu "Bizim için iyi ve güzel bir akşamdı"

      Fenerbahçe Teknik Direktörü Philip Cocu Konyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Teknik Direktör Phillip Cocu, şunları söyledi;“ Bizim için iyi ve güzel bir akşamdı ama oyunumuzu geliştirebiliriz. Bugün bazı değişiklikler vardı, yeni oyuncularımız vardı. Onların ne tarz oyuncular olduklarını göstermeleri beni bu akşam mutlu etti. Jailson’un, Benzia’nın ne tip futbolcu olduğunu ve takıma neler verdiklerini görmek beni mutlu etti.

   Şuna eminim ki, biz halen gelişebiliriz ve üzerine katabiliriz. Haftalar boyunca idmanlarımızı sürdürdükçe daha iyi noktalara da geleceğiz. Bu akşam oyuncularımızın kalitelerini sahaya yansıtması bizim için önemliydi. Bu akşam birlikte oynamayı seçtik. Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Zor bir deplasmana çıkmıştık. Bu akşam stadyumda iyi bir atmosfer vardı. Bizim için farklı bir karşılaşmaydı. Dürüst olmak gerekirse biraz da şanslıydık. Rakibin ürettiği pozisyonları düşününce bunu açık bir şekilde söyleyebiliriz. Ama harika bir gol attığımızı da düşünüyorum. Benzia’nın nasıl bir vizyona sahip olduğunu, etrafını nasıl görebildiğini gösterdiği bir gol oldu. Eljif’in orada olduğunu gayet iyi bir şekilde biliyordu ve o atağı iyi bir vuruşla da golle bitirdik. Maçtan önce şunu konuşmuştuk: ‘Son saniyeye kadar mücadelemizi devam ettireceğiz ve takım için her şeyi vereceğiz.’ Bu akşam bu galibiyeti alabilmek için herkes elinden geleni yaptı.” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Teknik Direktörü Philip Cocu
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