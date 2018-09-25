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Cocu " ilk yarıda çok iyi bir oyun oynadık"

 Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Beşiktaş mücadelesinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Cocu " ilk yarıda çok iyi bir oyun oynadık"

 Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Beşiktaş mücadelesinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

25 Eylül 2018 Salı 08:07
Cocu " ilk yarıda çok iyi bir oyun oynadık"

Cocu " ilk yarıda çok iyi bir oyun oynadık"

   Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Beşiktaş mücadelesinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.Takımının ilk yarıda özellikle iyi bir futbol oynadığını söyleyen Cocu şöyle konuştu.
 “Maçı, aslında iki farklı yüzü vardı diye değerlendirebiliriz. Takımımız, ilk yarıda çok iyi bir oyun oynadı. Ofansif bir oyun sergiledik, topa her zaman baskı yaptık ve rakibimizin hiçbir şekilde oyuna girmesine izin vermedik. 4-5 tane de çok net gol pozisyonlarımız vardı. Ama unuttuğumuz tek şey o topu o kaleye sokmaktı, o golü atmaktı.  Rakibimiz ilk şutunda golü buldu ve rakibin bulduğu bu gol yıkım oldu bizim için. Devre arasında kendi aramızda yaptığımız konuşmalarda, ‘Savaşalım, sonuna kadar devam edelim. Taraftarlarımıza bu işin sonuna kadar peşinde olduğumuzu muhakkak gösterelim’ diye konuştuk. Son ana kadar da bu mücadelemizi sürdürdük.  İkinci yarıda aynı seviyede bir futbol gösteremedik. İnişli çıkışlı bir maç oldu. İki takım da pozisyonlar üretti. Yanılmıyorsam ikinci yarıda da 2-3 tane iyi pozisyonumuz var. Bunlardan sadece Hasan’ın ortasıyla gelen ortayı Andre’nin güzel bir şekilde gole tamamladığını gördük. Karşılaşmayı beraberlikle tamamladık. Tabii ki bizim için bir hayal kırıklığı oldu. 3 puana ihtiyacımız vardı ki maçın genel tablosuna bakarsanız da galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Ama her zaman hak ettiğinizi elde edemiyorsunuz.” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu
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