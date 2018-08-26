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Cocu: İyi skor için savaşımızı sürdüreceğiz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Göztepe maçının ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada “Güvenimizi yukarıya çekmek mecburiyetindeyiz.

Cocu: İyi skor için savaşımızı sürdüreceğiz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Göztepe maçının ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada “Güvenimizi yukarıya çekmek mecburiyetindeyiz.

26 Ağustos 2018 Pazar 12:06
Cocu: İyi skor için savaşımızı sürdüreceğiz

Cocu: İyi skor için savaşımızı sürdüreceğiz

   Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Göztepe maçının ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada “Güvenimizi yukarıya çekmek mecburiyetindeyiz. İyi skor için savaşımızı sürdüreceğiz. İyi skorlar alırsak oynadığımız oyunu geliştirmek de çok daha kolay olacaktır” ifadelerini kullandı.


   Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, karşılaşmaya ilişkin, “Bana göre karşılaşmaya iyi bir başlangıç yaptık. Maçın ilk yarısında 4-5 tane gol atabilecek fırsat ayağımıza geldi ama bu fırsatları istediğimiz gibi değerlendiremedik. Bildiğiniz gibi bu pozisyonlardan bir tanesi de direkten döndü. Maçı açabilecek fırsatlar önümüze geldi, bu şansları yakalamıştık. İkinci yarıda maçın ilk golünü atabilecek pozisyonlar içerisindeydik, o golü istiyorduk ama rakibin oyuncusunun vurduğu fantastik şut –kalemize gelen ilk şuttu- golle sonuçlandı. Golü yedikten sonra takımımızdaki esas sorunu gördük. Futbolda gol yiyebilirsiniz, geriye düşebilirsiniz; evet, rakip fantastik bir şut attı ama maç orada bitmedi. Oradan  sonra biz futbol oynamayı bıraktık. Organizasyonumuzu kaybettik. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyordu ama bunu takım halinde yapmıyorduk. Bunu, takım halinde yapmanız gerekir. Biraz daha özgüvene sahip olmanız ve sabırlı oynamanız gerekir. Maçın ilk yarısında yaptığımız gibi ikinci yarıda da aynı işleri yapmalıydık. Ancak bunları özellikle de golden sonra yapamadık. Sonrasında da geri dönmek zor oluyor. Maçın son anlarında olabildiğince risk aldık ve daha fazla sayıda forvetle sahadaydık. Ama şans da yanımızda değildi. Golü atabilecek o şansı yakalayamadık. Futbolda bazen buna da ihtiyacınız oluyor. Islam Slimani, çalışıyor, çabalıyor ve pozisyonların içerisinde yer alıyor ama o atacağı gol halen gelmedi. Bizim için bir kez daha büyük bir hayal kırıklığı oldu. Önümüzdeki hafta kendi sahamızda kesinlikle 3 puan alan taraf olmalıyız” şeklinde değerlendirmede bulundu.

Son Güncelleme: 26.08.2018 09:11
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçePhillip Cocu
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