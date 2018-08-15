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Cocu "Taraftarımız fantastik atmosfer oluşturdu"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, müsabakanın ardından yaptığı açıklamada, takımının Benfica karşısında sonuna kadar mücadele ettiğini ifade ederken; taraftarımızın oluşturduğu fantastik atmosfere de vurgu yaptı.

Cocu "Taraftarımız fantastik atmosfer oluşturdu"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, müsabakanın ardından yaptığı açıklamada, takımının Benfica karşısında sonuna kadar mücadele ettiğini ifade ederken; taraftarımızın oluşturduğu fantastik atmosfere de vurgu yaptı.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 08:07
Cocu "Taraftarımız fantastik atmosfer oluşturdu"

Cocu "Taraftarımız fantastik atmosfer oluşturdu"

   Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, müsabakanın ardından yaptığı açıklamada, takımının Benfica karşısında sonuna kadar mücadele ettiğini ifade ederken; taraftarımızın oluşturduğu fantastik atmosfere de vurgu yaptı.

   Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Teknik Direktör Phillip Cocu, “Yapmak istediğimiz de buydu: Bütün gücümüzü sahaya yansıtmak. Ofansif oynadık, rakibin üzerine gittik ama taraftarlarımız da gördü ki bu akşam karşımızda özellikle topla çok kaliteli bir rakip vardı. Topla kaliteli bir rakibe karşı oynamak da çok fazla güç kaybı yaşamamıza neden oldu. Özellikle maçın son döneminde takımımız biraz yorgun gözüktü. Dediğim gibi yapabileceğimizin en iyisini yaptık. Yediğimiz ilk gol son derece yıkıcı ve ağır bir darbeydi ama buna rağmen sonuna kadar pes etmedik. Yine öne doğru oynamaya devam ettik ve hak ettiğimiz bir gol atmayı başardık. Açıkçası biraz şanslı olsaydık ve yakaladığımız pozisyonlardan bir tanesini gole çevirseydik 1-0 öne geçen taraf biz olacaktık. O zaman da rakibimiz çok daha gergin bir ortamda futbolunu oynayacaktı. Ama onların attığı gol onları rahatlattı.  Oyuncularımla gurur duyuyorum. Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten maçın son saniyesine kadar fantastik bir atmosfer oluşturdular.” dedi.

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçePhillip Cocu
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