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Cocu "Taraftarlarımızdan ve Kulübümüzden özür diliyoruz"

 Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Dinamo Zagreb karşısında alınan 4-1’lik mağlubiyetin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Cocu "Taraftarlarımızdan ve Kulübümüzden özür diliyoruz"

 Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Dinamo Zagreb karşısında alınan 4-1’lik mağlubiyetin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

21 Eylül 2018 Cuma 08:50
Cocu "Taraftarlarımızdan ve Kulübümüzden özür diliyoruz"

Cocu "Taraftarlarımızdan ve Kulübümüzden özür diliyoruz"

   Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Dinamo Zagreb karşısında alınan 4-1’lik mağlubiyetin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.Maçı değerlendiren Hollandalı çalıştırıcı, “Dinamo’yu tebrik ediyorum. Harika maç çıkardılar. Kendi oyunumuza bakmamız gerekirse, eğer biz Fenerbahçe isek bugün oynadığımız gibi oynayamayız. Oynamamalıyız. Bu şekilde olmamalı. Taraftarlarımızdan ve Kulübümüzden özür diliyoruz. Son derece kötü bir performans gösterdik. Beklentilerden çok uzak bir görüntü sergiledik. Maç önü de bu konuyla ilgili görüş belirtmiştim. Daha şimdiden bir sonraki maçı düşünmeye başlarsak o zaman oynadığınız bu Avrupa maçında, maksimum seviyede performans gösteremezsiniz. Bu akşam da bunun ne kadar doğru olduğu sahada gösterdik” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Phillip CocuFenerbahçe
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