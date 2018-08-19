Cocu “Üçüncü bölgede son dokunuşu yapamadık”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.



Cocu, “Onlar gol attı, biz gol atamadık. Bu akşam topa sahip olma oranımızın çok fazla olduğunu gördük. Ancak ön tarafta yaratıcılık anlamında zorlandığımıza da şahit olduk. Ayağımıza, maçın ilk golünü atabilecek şanslar da geldi ama bu şansları istediğimizin gibi değerlendiremedik. Sadece kontra atağı düşünen bir takıma karşı oynuyorsanız maçın her anında konsantrasyonunuzu üst seviyede tutmak zorundasınız. Hata yapamazsınız. Biz de bir hata yaptık ve golü kalemizde gördük. Rakibimiz kendi sahasında oynuyordu ve taraftarının desteği de arkasındaydı. Bu durum işleri daha da zor bir hale getirdi. Maçın son dakikasına kadar mücadelemizi sürdürdük. Maalesef ki istediğimiz sonucu alamadık. Sabır konusunu biraz daha geliştirmeliyiz. Paslarımızı daha iyi bir noktaya taşımalıyız. Yaratıcılık konusunda daha iyi olmalıyız. Topu, üçüncü bölgeye getirene kadar fena değildik ama üçüncü bölgedeyken o son dokunuş, son orta ya da son pas istediğimiz gibi olmadı. O son dokunuşları farkı yaratabilecek şekilde yapamadık. Benfica maçıyla elenmemizin ardından bu akşam alacağımızın bir galibiyetle o hissi, o duyguyu değiştirmek istiyorduk. Ama olmadı, bu akşamki skor bizim için büyük bir üzüntü” dedi.