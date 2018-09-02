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Cocu "Utanç duymamız gereken bir performans sergiledik"

 Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Kayserispor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yaptı.

Cocu "Utanç duymamız gereken bir performans sergiledik"

 Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Kayserispor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yaptı.

02 Eylül 2018 Pazar 08:38
Cocu "Utanç duymamız gereken bir performans sergiledik"

Cocu "Utanç duymamız gereken bir performans sergiledik"

   Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Kayserispor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yaptı. Karşılaşmayı değerlendiren Hollandalı teknik adam basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

   İlk olarak maçı değerlendiren Cocu, “Çok fazla şey söylemek istemiyorum. Utanç duymamız gereken bir performans sergiledik. 1-0 öne geçtik, sonra tekrar 2-1’i yakaladık ama bu akşamki karşılaşmayı rakibimize verdik. Aynı zamanda kulüp içinde ve takım içinde yaşanan değişimlerin bu konuyla hiçbir alakası olamaz. Hiçbir şey bu meseleye bahane olamaz. Bunlar, sahadaki performansımızdan dolayı oluyor, değişimler asla bahane değil. İki mağlubiyet almıştık ve bu iki mağlubiyetin ardından bu akşam galibiyetle ayrılmamız gerekiyordu. Taraftarlarımız arkamızdaydı. Son saniyeye kadar muhteşem bir destek verdiler. Onlara büyük saygı duyuyorum. Onlara hak ettikleri geri ödemeyi, burada istediklerini veremedik” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Phillip CocuFenerbahçe
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