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"Çocukluğumdan beri bu anları hayal ediyorum"

Galatasaraylı Ozan Kabak maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

"Çocukluğumdan beri bu anları hayal ediyorum"

Galatasaraylı Ozan Kabak maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

15 Eylül 2018 Cumartesi 09:12
"Çocukluğumdan beri bu anları hayal ediyorum"

"Çocukluğumdan beri bu anları hayal ediyorum"

    GalatasarayOzan Kabak maçtan sonra açıklamalarda bulundu.4-1 kazanılan Kasımpaşa maçında ilk kez ilk 11’de başlayan 2000 doğumlu Ozan Kabak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 

Ozan’ın açıklamaları şu şekilde:

"Fatih hocama teşekkür etmek istiyorum. Böyle zor bir maçta bana ilk 11'de şans verdi. Ben de elimden geleni yapıp onun güvenini boşa çıkarmamaya çalıştım.

Çocukluğumdan beri bu anları hayal ediyorum. Onun için maça ısınmak benim için zor olmadı. Elimden geleni yaptım ama gerçek Ozan bu değil, daha fazlası. Daha çok çalışıp bu formayı hiç bırakmayacağım.

Taraftarlar hep arkamda durdu. Sürekli saha içinde itici bir güç oldular. Arkadaşlarım da öyleydi. Kendilerine teşekkür ediyorum."

Anahtar Kelimeler:
Ozan KabakGalatasaray
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