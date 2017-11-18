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CSKA Moskova yenilgiye rağmen liderliğini korudu
CSKA Moskova yenilgiye rağmen liderliğini...

CSKA Moskova yenilgiye rağmen liderliğini korudu

THY Avrupa Ligi'nde sahasında Fenerbahçe Doğuş'a yenilen Rus ekibi CSKA Moskova averajla liderliğini korudu.

CSKA Moskova yenilgiye rağmen liderliğini korudu

THY Avrupa Ligi'nde sahasında Fenerbahçe Doğuş'a yenilen Rus ekibi CSKA Moskova averajla liderliğini korudu.

18 Kasım 2017 Cumartesi 14:05
CSKA Moskova yenilgiye rağmen liderliğini korudu

İSTANBUL (AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 8. hafta maçlarının ardından Rus ekibi CSKA Moskova liderliğini korudu.

Fenerbahçe Doğuş, 8. haftada konuk olduğu lider CSKA Moskova'yı uzatmalarda 95-93 mağlup etmeyi başardı.

Beş maçlık galibiyet serisi Fenerbahçe Doğuş karşısında sona eren Rus ekibi 14 puan ve averajla liderliğini sürdürdü. Grupta beş galibiyeti bulunan sarı-lacivertliler ise 13 puanla dördüncü sırada yer aldı.

Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods takımına evinde tek sayı farkla (82-81) yenilen Anadolu Efes, organizasyondaki 6. mağlubiyetini yaşadı ve 10 puanla 15. sırada kendine yer buldu.

THY Avrupa Ligi'nde 9. hafta maçları 23-24 Kasım'da oynanacak.

Sonuçlar

Khimki (Rusya) - Maccabi FOX (İsrail): 69-77

Anadolu Efes - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan): 81-82

Zalgiris (Litvanya) - Baskonia (İspanya): 77-97

Real Madrid (İspanya) - Unicaja Malaga (İspanya): 89-57

CSKA Moskova (Rusya) - Fenerbahçe Doğuş: 93-95

Olympiakos (Yunanistan) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan): 85-59

AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Brose Bamberg (Almanya): 71-62

Barcelona Lassa (İspanya) - Valencia (İspanya): 89-71

Muhabir: Yunus Kaymaz

Son Güncelleme: 18.11.2017 13:01
Anahtar Kelimeler:
THY Avrupa LigiSporPanathinaikos SuperfoodsFenerbahçe DoğuşCSKA MoskovaAnadolu Efes
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