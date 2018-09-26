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Cumhurbaşkanı Erdoğan  "Adil bir değerlendirme bekliyoruz."

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan EURO 2024 ev sahipliği için konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan  "Adil bir değerlendirme bekliyoruz."

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan EURO 2024 ev sahipliği için konuştu.

26 Eylül 2018 Çarşamba 17:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan  "Adil bir değerlendirme bekliyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan  "Adil bir değerlendirme bekliyoruz."

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan EURO 2024 ev sahipliği için konuştu.  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan EURO 2024'e ev sahipliği için Türkiye'nin koşulları yerine getirdiğini vurgulayarak, "Adil bir değerlendirme bekliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Funke Medya Yayın Grubu’na ait gazetelere verdiği röportajda, ırkçı ve ayrımcı saldırılardan dolayı Alman Milli Takımı’ndan ayrılan Mesut Özil ile Londra’da çekilen fotoğraf, futbolcunun Alman Milli Takımı bırakmasını ve EURO 2024 adaylığına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yapmak için Türkiye’nin tüm gerekli koşuları yerine getirdiğini vurgulayarak, “Adil bir değerlendirme bekliyoruz.” dedi. Türkiye’nin ekonomik durumuyla ilgili söylentilerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Erdoğan, “Türkiye zaten turizm açısından çok dinamik ve verimli bir ülke. Avrupa Şampiyonası’nda statların doluluğu, sponsor ve reklam gelirlerinin artması konularında şüphe duyulmamalı.” diye konuştu.

Hemen hemen tüm büyük şehirlerde, çoğu zaman Avrupa ülkelerinde bile bulunmayan büyük kapasiteleri olan spor kompleksleri, stadyumlar ve spor salonları inşa ettiklerini anlatan Erdoğan, “UEFA, objektif değerlendirme yaparsa bu gerçekleri görebilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin 55 havalimanına, hızlı trenlere, iyi ulaşım altyapısına ve otoyollara sahip olduğuna işaret ederek, her yıl 40 milyon turistin A noktasından B noktasına gittiğini kaydetti. Almanya’nın 1974, 1988 ve 2006’da 2 dünya kupası ve bir Avrupa şampiyonasını düzenlediğini anımsatan Erdoğan, “Ev sahipliği için tüm şartları yerine getiren Türkiye gibi futbol coşkusuna sahip ülkeye bu fırsatın verilmesi gerektiğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

MESUT ÖZİL AÇIKLAMASI

Mesut Özil, İlkay Gündoğan ve Cenk Tosun’un kendisiyle çektirdiği fotoğrafla ilgili “Pişman olunacak bir şeyin bulunmadığını” belirten Erdoğan, “Bildiğiniz gibi Lothar Matthaeus da Vladimir Putin ile buluştu. Futbolcularımızın özgür iradeleriyle hareket etmek durumda olmaları lazım. Bunu eleştirenlere üzülüyorum.” şeklinde konuştu.

Mesut Özil’in “Kazandığımda Almanım, kaybettiğimde göçmenim” ifadesinin Almanya’da futbolcuların ayrımcılığa uğramalarını iyi bir şekilde özetlediğini ifade eden Erdoğan, “(Mesut Özil) Alman Milli Takımı’nı sebepsiz bırakmadı. Bu ırkçı saldırılarla ve hakaretlerle karşılaşan herkes aynı tepkiyi gösterirdi.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan ırkçılığa karşı birlikte el ele verip mücadele edilmesi gerektiğini kaydetti. Londra’da Mesut Özil ile ilk kez görüşmediğine işaret eden Erdoğan şöyle konuştu:

“Değişik vesilelerle birçok kez bir araya geldik. Aynı şekilde değişik ülkelerdeki Türk kökenli vatandaşlarımızla da buluşuyoruz. Mesut, Londra’da yaşayan biri. Ben oradayken onunla neden bir araya gelmeyeyim? Ülkemizde oynayan bir Alman futbolcu Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir fotoğraf çektirirse onu linç mi edelim? Bu mantığı anlamıyorum.”

Erdoğan, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’ın hem doğdukları hem de ebeveynlerinin geldiği ülkeye kendilerini ait hissedebileceklerini kaydetti. Özil ve Gündoğan’ın Alman Milli Takımı için oynamayı seçmelerine ilişkin bir soruya da Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz Almanya’da yaşayan vatandaşlarımızla gurur duyuyoruz.” dedi. Türkiye’nin onların vatanı olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Ancak onlar Almanya’da yaşıyorlar ve doğal olarak Almanya’nın başarısı için çaba harcayacaklar. Almanya için oynamaları da kendi özel meselesi.” değerlendirmesini yaptı.

Türkiye olarak Türk vatandaşlarının toplumun her seviyesinde katılım sağlamaları için cesaretlendirdiklerini ve desteklediklerini ifade eden Erdoğan, Türk kökenli futbolcuların Almanya Futbol Federasyonu’nda kariyer yapmalarına ilişkin de “Biz sakınca da sorun da görmüyoruz. Tam aksine biz onlarla birlikte seviniyoruz. Onlar Türk gençleri için örnek teşkil ediyorlar. Onların başarısı bizim başarımız.” dedi.

Almanya’da 27-29 Eylül tarihlerinde resmi temaslarda bulunacak olan Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile futbolu konuşmayı planlamadıklarını ancak Merkel’in Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’a değinmesi durumunda, kendisinin de futbolu konuşacağını belirtti.

Sözcü

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanEuro 2024
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