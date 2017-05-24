Dadaşlar TFF 1.Lig'de

Erzurumspor TFF 1.Lig'e çıktı.TFF 1. Lig’e yükselecek son takım Vodafone Arena’da belli oldu. Gümüşhanespor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un karın kırana mücadelesinde kazanan 1-0 ile Erzurumspor oldu ve gelecek sezon TFF 1.Lig'de mücadele etmeye hak kazandı. Erzurumspor'a galibiyeti getiren golü 65. dakikada Erhan Çelenk kaydetti.Böylelikle Ankaragücü ve İatanbulspor'dan sonra Erzurumspor'da TFF 1.Lig'e yükseldi
STAT: Vodafone Arena
HAKEMLER: Halis Özkahya, Cem Satman, Hakan Yemişken
GÜMÜŞHANESPOR: Hasan Hüseyin Akınay, Rıdvan Koçak, Zafer, Mehmet Cansın, Taner Koç, Mehmet Menderes (Dk. 77 Cem Sultan), Serhat, Ali Sakal (Dk. 84 Muhammed Çalhanoğlu), Zahit, Taşkın (Dk. 88 Alperen), Ali Özgün
B.B. ERZURUMSPOR: Ahmet Altın, Murat Paluli, Doğan Can, Fırat, Sinan Morgil, Ferit (Dk. 46 Erhan Çelenk), Savaş, Fatih Gül (Dk. 90+2 Alişan), Ersel (Dk. 73 Halil İbrahim), Erdem Koçal, Mert Nobre,
GOLLER: Dk. 66 Erhan Çelenk
SARI KARTLAR: Dk. 9 Erdem, Dk. 34 Ferit, Dk. 42 Ersel, (B.B. Erzurumspor) , Dk.30 Taşkın, Dk.90 Alperen (Gümüşhanespor)