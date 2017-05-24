Darüşşafaka Doğuş,Banvit'i 72-67 yendi.Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Banvit’i 72-67 yenen Darüşşafaka Doğuş, seride 1-0 öne geçti.İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği seride ikinci maç, 26 Mayıs Cuma günü Bandırma temsilcisinin evinde oynanacak.
Darüşşafaka Doğuş: 72 - Banvit: 67
Salon: Volkswagen Arena Hakemler: Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli
Darüşşafaka Doğuş: Wilbekin 14, Wanamaker 22, Clyburn 7, Bertans 18, Zizic 4, Harangody 2, Furkan Aldemir 4, Birkan Batuk 1, Okben Ulubay, Mehmet Yağmur Banvit: Theodore 15, Chappell 6, Orelik 7, Muric 3, Vidmar 14, Furkan Korkmaz 18, Kulig 4, Hasan Emir Gökalp
1. Periyot: 20-15
2. Periyot: 36-32
3. Periyot: 58-43
4. Periyot:72-67