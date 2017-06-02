Darüşşafaka Doğuş 74 - Fenerbahçe 90

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-off yarı final üçüncü maçında Darüşşafaka Doğuş ile karşılaştı.Saat 20:00’de Volkswagen Arena’da oynananan mücadeleden Fenerbahçe 90-74 yenerek finale adını yazdırdı.Müsabakayı Murat Biricik, Mehmet Karabilecen, Can Mavisu hakem üçlüsü yönetti.Seride 2-0 üstünlüğü bulunan Fenerbahçe, bu mücadeleyi kazanarak finale yükseldi ve Beşiktaş Sompo Japan-Anadolu Efes serisinden gelecek rakibini bekleyeme başladı.Fenerbahçemiz, çeyrek final serisinde Tofaş’ı 2-0 ile geçmişti. Obradovic’in öğrencileri, ligde oynadığı son 25 maçı kazandı. Fenerbahçe, bu sezon Fenerbahçe Ülker Sports Arena’da çıktığı 18 lig karşılaşmasından da galip ayrıldı.26-14 (Fenerbahçe)46-35 (Fenerbahçe58-51 (Fenerbahçe)90-74 (Fenerbahçe)