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02 Haziran 2017 Cuma 21:48

Darüşşafaka Doğuş 74 - Fenerbahçe 90

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-off yarı final üçüncü maçında Darüşşafaka Doğuş ile karşılaştı

Darüşşafaka Doğuş 74 - Fenerbahçe 90
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Darüşşafaka Doğuş 74 - Fenerbahçe 90

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-off yarı final üçüncü maçında Darüşşafaka Doğuş ile karşılaştı.Saat  20:00’de Volkswagen Arena’da oynananan mücadeleden Fenerbahçe 90-74 yenerek finale adını yazdırdı.Müsabakayı Murat Biricik, Mehmet Karabilecen, Can Mavisu hakem üçlüsü yönetti.

Seride 2-0 üstünlüğü bulunan Fenerbahçe, bu mücadeleyi kazanarak  finale yükseldi ve Beşiktaş Sompo Japan-Anadolu Efes serisinden gelecek rakibini bekleyeme başladı.
 
Fenerbahçemiz, çeyrek final serisinde Tofaş’ı 2-0 ile geçmişti. Obradovic’in öğrencileri, ligde oynadığı son 25 maçı kazandı. Fenerbahçe, bu sezon Fenerbahçe Ülker Sports Arena’da çıktığı 18 lig karşılaşmasından da galip ayrıldı.

1.Periyot: 26-14 (Fenerbahçe)
2.Periyot: 46-35 (Fenerbahçe 
3.Periyot: 58-51 (Fenerbahçe)
4.Periyot: 90-74 (Fenerbahçe)
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Anahtar Kelimeler
FenerbahçeDaruşşafaka Doğuş
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