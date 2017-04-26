Darüşşafaka Doğuş 81- Real Madrid 88

Euroleague'de Play-Off karşılaşmalarında temsicilerimizden Darüşşafaka Doğuş serinin 3. maçında İspanyol ekibi Real Madrid ile karşı karşıya geldi.İlk maçı kaybeden Daçka ikinci maçı kazanarak evinde oynayacağı maçlar öncesinde büyük avantaj sağladı. İki takım arasında oynanan ilk maçı Real Madrid 83-75 kazanmış ikinci maçı ise Darüşşafaka Doğuş 84-80'lik skorla lehine çevirmişti.Serinin üçüncü maçında Darüşşafaka kendi evinde oynadığı karşılaşmada Real Madrid’e 81-88 yenildi.Bu sonuçla Real Madrid seride 2-1 öne geçti.1.Periyot 2.Periyot 3.Periyot 4.PeriyotDarüşşafaka 17 33 58 81Real Madrid 26 46 70 88

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