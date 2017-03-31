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31 Mart 2017 Cuma 07:34

Darüşşafaka Doğuş 99-Brose Bamberg 97

THY Euroleague’in 29. hafta maçında Darüşşafaka Doğuş, deplasmanda Almanya ekibi Brose Bamberg’i normal süresi 84-84 biten maçta 99-97 mağlup etti.

Darüşşafaka Doğuş 99-Brose Bamberg 97
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Darüşşafaka Doğuş 99-Brose Bamberg 97
   THY Euroleague’in 29. hafta maçında Darüşşafaka Doğuş, deplasmanda Almanya ekibi Brose Bamberg’i normal süresi 84-84 biten maçta 99-97 mağlup etti. Brose Arena Salonu’ndan oynanan mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi, ilk periyotu 22-14 önde tamamlarken, soyunma odasına da 40-29 üstün girdi. 3. periyotta da Brose Bamberg’in 58-55 üstünlüğü ile geçilirken, son periyotta Darüşşafaka Doğuş, oyuna ortak oldu ve mücadelenin normal süresi 84-84 sonuçlandı. Uzatma periyotunda rakibine karşı daha etkili bir oyun sergileyen Daçka, salondan 99-97 galip ayrıldı. Bu sonuçla Darüşşafaka 15. galibiyetini elde ederken, Brose Bamberg ise 19. mağlubiyetini aldı. Darüşşafaka Doğuş-Kızılyıldız maçı 7 Nisan’da Volkswagen Arena’da oynanacak. Daçka kazanırsa, Fenerbahçe ve Anadolu Efes’in ardından play off turuna kalan 3. takım olacak.
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Anahtar Kelimeler
Daruşşafaka DoğuşBrose Bamberg
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