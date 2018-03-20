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Darüşşafaka son saniyede kazandı

ULEB Avrupa Kupası yarı final ilk maçında Darüşşafaka, sahasında Bayern Münih takımını 76-74 yenerek, seride 1-0 öne geçti.

Darüşşafaka son saniyede kazandı

ULEB Avrupa Kupası yarı final ilk maçında Darüşşafaka, sahasında Bayern Münih takımını 76-74 yenerek, seride 1-0 öne geçti.

20 Mart 2018 Salı 23:42
Darüşşafaka son saniyede kazandı

İSTANBUL (AA) - Basketbolda ULEB Avrupa Kupası yarı final ilk maçında Darüşşafaka, sahasında Almanya'nın Bayern Münih takımını 76-74 yenerek, seride 1-0 öne geçti.

İki galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği eşleşmede ikinci karşılaşma, 23 Mart Cuma günü Almanya'da oynanacak. Yarı finaldeki 2 maç sonunda galibiyet sayılarının eşit olması halinde finale yükselecek takımı, 28 Mart Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak üçüncü müsabaka belirleyecek.

Karşılaşmaya etkili başlayan Bayern Münih, üst üste hücumlardan eli boş dönen yeşil-siyahlılar karşısında 4. dakikada skoru 8-0'a getirdi. Maçtaki ilk sayılarını 5. dakikada Johnson'la bulan Darüşşafaka, hücumda üst üste yapılan top kayıplarının ardından 9. dakikada 16 sayı geriye düştü: 6-22. İstediği savunmayı yapamayan Darüşşafaka, ilk periyodu 25-11 geride tamamladı.

İkinci periyoda Eric'in basketleriyle başlayan Darüşşafaka, çeyrek boyunca kritik anlarda top kayıpları yapmaya devam etti. Yeşil-siyahlılar, hızlı hücumlarla potaya giden Bayern Münih karşısında 15. dakikayı 38-20 geride geçti. Hücumda tempoyu bir türlü artıramayan Darüşşafaka, Wilbekin'ın son saniye üçlüğüne rağmen soyunma odasına 47-30 geride girdi.

İkinci yarıya taraftarının da desteğini alarak başlayan Darüşşafaka, Johnson ve Wilbekin'ın sayılarıyla 24. dakikada farkı 11 sayıya (38-49) indirdi. Savunma sertliğini artıran yeşil-siyahlılar, çeyreğin bitimine 1,5 dakika kala Doğuş Özdemiroğlu'nun üç sayılık basketiyle farkı 3'e düşürdü: 58-61. Kalan bölümde Cunningham'la sayılar bulan konuk ekip, final periyoduna 63-58 önde gitti.

Son çeyreğin ilk iki dakikasında takımlar sayı üretemezken, Darüşşafaka, Eric'in boyalı alandan bulduğu basketlerle 35. dakikada farkı yeniden 3 sayıya (62-65) indirdi. Yeşil-siyahlılar, molanın ardından Eric'in kaydettiği basketle Bayern Münih karşısında 38. dakikada farkı 1'e (69-70) düşürdü. Son bölümleri büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada bitime 54 saniye kala Darüşşafaka, Wilbekin'ın basketiyle maçta ilk kez öne geçti: 73-72. Konuk ekip, Cunningham'ın basketiyle yeniden üstünlüğü yakaladı: 74-73. Yeşil-siyahlıların boş hücumunun ardından hücumda bu kez Bayern Münih, Jovic ile top kaybı yaşadı. Darüşşafaka, molanın ardından bitime 1 saniye kala Kidd'in 3 sayılık basketiyle 76-74 öne geçti. Yeşil-siyahlılar, son hücumdan yararlanamayan Bayern Münih'i 76-74 mağlup etti.

Muhabir: Metin Arslancan

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