Darüşşafaka Tekfen 88- Anadolu Efes 93

Turkish Airlines Euroleague dokuzuncu hafta maçında Darüşşafaka Tekfen’e konuk olan Anadolu Efes karşılaşmadan 93-88 galip ayrıldı. Volkswagen Arena’da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ise Anadolu Efes 42-46 geride tamamladı.

Karşılaşmaya Micic, Beaubois, Anderson, Moerman ve Dunston beşi ile çıkan Anadolu Efes maçın ilk saylarını Micic ve Moerman ikilisi ile buldu ve ilk dakikayı 4-0 öne geçti. Dunston’ın dört sayısı ile üçüncü dakikayı takımımız 8-10 geride geçtikten sonra takip eden üç dakika içinde Micic’ten de dört ayı gelince altıncı dakikadaki televizyon molasına Anadolu Efes 12-16 geride girdi. Mola dönüşünde Motum’un arka arkaya kaydettiği iki isabet ile çeyreğin son 1:30 dakikasına 16-18’lik skor ile girildi. Kalan bölümde faul çizgisinde Dunston ile bir, Simon ile de iki isabet bulan ekibimiz ilk 10 dakikayı 19-23 geride tamamladı. İkinci periyoda Motum’un üçlüğü ile başlayan Anadolu Efes, farkı bir sayıya indirdi: 22-23. Pleiss, kendi savunma ribaundunu hücumda baskete çevirerek 11. dakikada Anadolu Efes'i öne geçirdi: 24-23. Motum’un turnikesi ile 13. dakika 26-29’luk skor ile geçilirken, Pleiss’in pota altı isabeti ile 14. dakikada fark yeniden bir sayıya indi: 28-29. Larkin’in üçlüğü ile 15. dakika 31-34 ile geçildikten sonra Simon ve Dunston’ın pota altı isabetleri ile 17. dakikada skor 37-39’a geldi. Devrenin son dakikası içinde Larkin ile iki, Moerman ile üç sayı üreten Anadolu Efes ilk yarı sonunda soyunma odasına 42-46 geride gitti.

İkinci yarıya Beaubois’nın -biri üçlük olmak üzere- beş sayısı ile başlayan Anadolu Efes, 21. dakikada üstünlüğü ele aldı: 47-46. Beaubois ve Pleiss’ın üçer sayılık isabetleri ile 22. dakikada skoru 53-48’e getiren Anadolu Efes , Pleiss ile faul çizgisinde iki de isabet bulunca skor 55-48’e geldi. Beaubois, arka arkaya iki üç sayılık isabet daha bulunca 23:30’da Anadolu Efes farkı 11 sayıya yükseltti: 61-50. Pleiss’tan gelen üç sayılık isabet ile 24:30’da Anadolu Efes skoru 64-50’ye taşıdı. Micic’in basket faul pozisyonunda üç sayı kaydetmesinin ardından Sertaç ve Larkin ile faul çizgisinde üç isabet bulan Anadolu Efes 27. dakikayı 70-56 önde geçti. Simon’ın smaç basketinin ardından Anderson’ın iki sayısı üçüncü çeyreğin skorunu belirledi: 74-60.

35. dakika 81-75’lik skor ile geçilirken, maçtaki beşinci üç sayılık isabetini bulan Beaubois36. dakikada skoru 84-75’e getirdi. Larkin’in turnikesi ile Anadolu Efes skoru 86-78’e getirdikten sonra maçın son 2:35 dakikasında rakip takımın sayıları ile skor 86-83’e gelince coach Ergin Ataman mola aldı. Mola sonrasında Moerman’dan gelen pota altı isabet ile maçın son 2:15 dakikası 88-83 üstünlüğümüz ile geçildi. Beaubois’nın üçlüğü son 1:40’ta farkı yedi sayıya çıkardı ve rakibe molayı aldırdı: 91-84. Molanın ardından maçın son 13 saniyesinde Moerman’dan gelen şık smacın ardından Anadolu Efes karşılaşmadan 93-88 galip ayrıldı.

Turkish Airlines Euroleague dokuzuncu hafta maçında Darüşşafaka Tekfen’i 93-88 mağlup eden Anadolu Efes’te baş antrenör Ergin Ataman karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında görüşlerini şöyle açıkladı:

“Bu akşam maça belli sebeplerden dolayı düşük konsantrasyonla başladık. Belki maçın İstanbul’da olmasından dolayı, belki Darüşşafaka Tekfen’in bulunduğu konumdan dolayı. Böyle bir Euroleague maçı oynamak için konsantrasyonumuz düşüktü. Maça çok yumuşak başladık. Tam saha hücumda 18 sayı buldular özellikle oyun kurucuları McCallum ve Kartal ile. Buna çalışmıştık, çünkü bunu devamlı kullanıyorlardı. Aynı zamanda çok da ribaunt verdik ve basit atışları kaçırdık. Beaubois ilk yarıyı 0 sayı ile tamamladı, Moerman da altıda bir isabet ile oynadı ve ilk yarıyı dört sayı geride kapattık. Devrede soyunma odasında hatalarımızı konuştuk. Üçüncü çeyreği mükemmel oynadık. Özellikle Beaubois bu periyodun yıldızıydı. Fark yarattı ve maçı koparmamızı sağladı. Darüşşafaka Tekfen maçı bırakmadı, kendi evinde hep benzer şekilde oynuyor. Bunu daha önceki Barcelona Lassa, AX Armani Exchange Olimpia Milan gibi maçlarında da gördük. Agresif oynuyorlar ve maçı hiç bırakmıyorlar. 16 sayı öne geçince konsantrasyonumuzu kaybettik ve top kayıpları yapmaya başladık. Sonrasında beş kısaya döndük ve oyunu iyi açtık bu bölümde ve Larkin’in penetreleriyle maçı kazanmasını bildik. Euroleague’de önemli bir galibiyet aldık.”