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Dembele en az 3 ay yok

Barcelona Kulübü, sol bacak kaslarında yırtık tespit edilen Dembele'nin 3-4 ay forma giyemeyeceğini duyurdu.

Dembele en az 3 ay yok

Barcelona Kulübü, sol bacak kaslarında yırtık tespit edilen Dembele'nin 3-4 ay forma giyemeyeceğini duyurdu.

17 Eylül 2017 Pazar 16:29
Dembele en az 3 ay yok

MADRİD (AA) - İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 4. haftasında deplasmandaki Getafe maçında sakatlanan Barcelonalı futbolcu Ousmane Dembele, en az 3 ay sahalardan uzak kalacak.

Barcelona Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, sol bacak arka adalesinde yırtık tespit edilen Dembele'nin gelecek hafta Finlandiya'da ameliyat edileceği bildirildi. Dembele'nin sahalardan uzak kalma süresi ise 3-4 ay olarak belirtildi.

Kulüp tarihinin en pahalı transferi olarak Borussia Dortmund'dan alınan 20 yaşındaki Fransız forvet Dembele, yeni takımında sadece Juventus ve Getafe maçlarında ilk 11'de sahaya çıkabildi.

Öte yandan, bir süredir sakatlığı bulunan milli futbolcu Arda Turan, Barcelona'nın bugünkü idmanında yer aldı.

Son Güncelleme: 17.09.2017 16:51
Anahtar Kelimeler:
Spor
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