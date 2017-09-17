Dembele en az 3 ay yok

MADRİD (AA) - İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 4. haftasında deplasmandaki Getafe maçında sakatlanan Barcelonalı futbolcu Ousmane Dembele, en az 3 ay sahalardan uzak kalacak.
Barcelona Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, sol bacak arka adalesinde yırtık tespit edilen Dembele'nin gelecek hafta Finlandiya'da ameliyat edileceği bildirildi. Dembele'nin sahalardan uzak kalma süresi ise 3-4 ay olarak belirtildi.
Öte yandan, bir süredir sakatlığı bulunan milli futbolcu Arda Turan, Barcelona'nın bugünkü idmanında yer aldı.