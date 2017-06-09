Demirören 'Arda bir dünya markasıdır'

TFF Başkanı Demirören Arda Turan hakkında ilk kez konuştu.Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Genel Kurul'u başladı.Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Olağan Genel Kurul'da bir konuşma yapan Başkan Demirören'in Türk futbolu,Arda Turan için şunları söyledi: Arda kaptanımız bir yanlış yapmıştır. Yanlış yaptığını da Arda'ya medeni yollarla göstermemiz gerekir. Hakaret ederek, üzerine giderek, ona yüklenerek değil. Çünkü Arda bir dünya markası, Türk futbolunun bir değeri ve böyle yetenekler kolay yetişmez. Ayrıca Arda'nın da referandum sürecinde benim gibi verdiği destekten dolayı kasten eleştirildiğini çok iyi biliyorum. Fakat nedense bu olayların gene kritik bir milli maç öncesi ve çok önemli bir dönemde yapıldığını, gündeme taşındığını görüyorum. Oysa tam da "Milli mesele" deyip, A Milli Takımımız'a, sahip çıkılma zamanı… Kenetlenme, birlik ve beraberlik olma zamanı. 2018 Dünya Kupası'na gitme zamanı… Euro 2024'ü alma zamanı… Naklen yayın gelirlerini 500 milyon dolardan 800 milyonlara çıkarma zamanı… Hatanın kimde olduğunu aramayıp, milli menfaatlerimizi en önde tutma zamanı… Daha önemlisi herkesin kendine çeki düzen verme zamanı dedi.
Konuşmasının diğer bölümünde hakemler hakkında görüşlerini açıklayan Demirören şöyle devam etti." Evet, kabul ediyorum hakemlerimiz hata yapmıştır. Ama kimse Türk hakemlerinin adaletsiz olduğunu söyleyemez. Hata hep oldu, olmaya da devam edecek. Tahkim ve disiplin kurullarımıza gelince… Evet, Talisca, Volkan Babacan, Yalçın ve bunlar gibi bazı kararlar, vicdanen beni ve Yönetim Kurulu arkadaşlarımı da memnun etmemiştir. Şimdi buradan onlara veya yeni adaylara sesleniyorum… Vereceğiniz kararlarda bundan sonra hukukun yanı sıra toplum vicdanını da düşünerek hareket edin. Saygıdeğer futbol ailesi, sözlerimi bitirirken herkesi vicdanının sesini dinlemeye sağduyulu olmaya davet ediyorum. Biz omuz omuza verirsek birlik ve beraberliğimizi sağlarsak aşamayacağımız engel yok."