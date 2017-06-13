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13 Haziran 2017 Salı 12:05

Denizlispor Barış'la imzayı attı 

Denizlispor iç transferde bir süredir fiyat konusunda anlaşamadığı Barış Örücü'yü sonunda ikna etti.

Denizlispor Barış'la imzayı attı 
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Denizlispor Barış'la imzayı attı 

Denizlispor iç transferde bir süredir fiyat konusunda anlaşamadığı Barış Örücü'yü sonunda ikna etti. Geride bıraktığımız sezon 32 lig, 1 kupa maçında forma giyen ve 7 gol kaydeden 25 yaşındaki orta saha oyuncusu dün yapılan görüşmenin ardından 1 yıllık sözleşme imzaladı. Denizlispor'dan ayrılmayı hiçbir zaman düşünmediğini söyleyen genç futbolcu, "Yeni sezonda da yeşil-siyahlı formayı giyeceğim için mutluyum" şeklinde konuştu.
Öte yandan FIFA'nın verdiği iki dönem transfer yasağı cezası nedeniyle takviye yapamayan yeşil siyahlı yönetim, sözleşmesi biten oyuncuları takımda tutmak için görüşmelerini sürdürüyor.
Daha önce anlaşma sağlanamayan Cenk Gönenç ve Sankoh'la bu hafta yeniden masaya oturmayı planlayan Transfer Komitesi, iki oyuncuya da imza attırmayı amaçlıyor. Bu arada teknik direktör adayları arasında Yücel İldiz'in isminin ön plana çıktığı öğrenildi.

 
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