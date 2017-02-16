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16 Şubat 2017 Perşembe 15:00

Derbi maçının pazartesi oynatılması hatadır

   Galatasaray Başkanı Dursun Özbek İgor Tudor imza töreninde yaptığı açıklamada derbi maçının pazartesi günü oynamasına tepkisi büyük oldu

Derbi maçının pazartesi oynatılması hatadır
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Derbi maçının pazartesi oynatılması hatadır
   Galatasaray Başkanı Dursun Özbek İgor Tudor imza töreninde yaptığı açıklamada derbi maçının pazartesi günü oynamasına tepkisi büyük oldu.Derbinin neden iş gününe alındığı ve saatinin manidar olduğunu söyleyen Dursun Özbek birçok taraftardan tepkilerin geldiğini,maça gelemeyeceklerini belirttiklerini ve neden pazartesi oynanacağının anlam veremediklerini belirttiklerini dile getirdi.Bu hafta perşembe yurt dışında takımlarımız maç yapıyorlar avrupa kupasında ama lig maçlarını hafta sonu oynuyorlar.Bunu anlamak mümkün değil.Bu konuda konuşmak istemiyorum.Durum ortada.Ben kararı kabul etmiyorum.Düzeltileceğini umut ediyorum.
   Karabükspor Başkanı Ferudun Tangut'un açıklamalarının yersiz ve çirkin olduğunu söyleyen Özbek bu tür sözleri kullanmanın kimseye faydası olmadığını ve kadar seviyesiz konuşulmamamsı gerektiğini söyledi.Özbek konuşmasını "Kimse Galatasaray'a ahlak dersi vermeye kalkmasın" diyerek tamamladı.
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek
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