Derbi maçtan notlar

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile yaptığı derbi maçta siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, son lig mücadelesine göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

Şenol Güneş, son haftalarda performansıyla eleştirilen Anderson Talisca'yı derbide yedek soyundurdu. Beşiktaş'ta bu oyuncunun yerine hücuma dönük orta saha görevini Oğuzhan Özyakup yerine getirmeye çalıştı. Süper Lig'de son olarak 10. haftadaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkan Oğuzhan, 3 hafta sonra bu fırsatı bir kez daha yakaladı.

Siyah-beyazlı futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Grandmedical Manisaspor maçının ardından Galatasaray karşısında da ilk 11'de şans buldu.

Süper Lig'de bu sezon geride kalan 13 maçta da ilk 11'de sahaya çıkan Anderson Talisca ise ilk kez bir karşılaşmaya yedek başladı.

- Savunma ideal kadrosuyla çıktı

Cezalı ve sakat oyunculardan dolayı Evkur Yeni Malatyaspor maçında savunmanın göbeğinde sıkıntı yaşayan Beşiktaş, Galatasaray derbisine ideal savunma kurgusuyla çıktı.

Evkur Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'de yer alan ancak ısınma çalışmaları sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılan Pepe, derbide ilk 11'de oynama fırsatı yakaladı.

Cezası nedeniyle son lig maçında takımını yalnız bırakan Dusko Tosic de Pepe ile savunmanın göbeğinde görev aldı. Gökhan Gönül ile Adriano Correia da sağ ve sol bekte oynadı.

Pepe'nin yaşadığı sakatlık nedeniyle Evkur Yeni Malatyaspor maçında son anda ilk 11'e dahil edilen Necip Uysal'ın yanı sıra Tosic'in yokluğunda oynayan Matej Mitrovic, derbi maçta yedekler arasında bulundu.

- Kupa maçının golcüleri yedek kulübesinde

Beşiktaş'ın hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Grandmedical Manisaspor'u 9-0 yendiği maçta 4 gol atan Alvaro Negredo ile 3 gol kaydeden Jeremain Lens de yedek kulübesinde yer aldı.

Siyah-beyazlı ekipte cezası nedeniyle Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinde kadroda yer alamayan Gary Medel, Galatasaray karşısında yedek soyundu. Beşiktaş'ta ayrıca Tolga Zengin, Mustafa Pektemek, Orkan Çınar ve Utku Yuvakuran da yedek olarak maça başladı.

- Derbi maç öncesi dostluk yemeği

Beşiktaş ve Galatasaray kulüplerinin yöneticileri, derbi maç öncesi dostluk yemeğinde bir araya geldi.

Vodafone Park'taki bir restoranda gerçekleştirilen yemeğe Beşiktaş Kulübü adına başkan Fikret Orman, yöneticiler Deniz Atalay, Ahmet Ürkmezgil, Berk Hacıgüzeller, Metin Albayrak, Cihat Kumuşoğlu, Hüseyin Mican ve Hakan Özköse, Galatasaray Kulübü adına da başkan yardımcıları Nasuhi Sezgin ve Eşref Alaçayır ile yönetim kurulu üyeleri Alper Narman, Ural Aküzüm, Ali Yüce, İsmail Sarıkaya, Mehmet Can Topsakal katıldı.

- Başkan Orman, gazileri konuk etti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Sekreteri Murat Bakbak, Beşiktaşlı Girişimci İş Adamları ve Kadınları Derneği Başkanı İlker Bayram, gaziler temsilcisi Şakir Gülmez ve gazileri kulüp binasında ağırladı.

Ziyarette siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Hakan Özköse de hazır bulunurken, gazilerle bir süre sohbet eden Fikret Orman, fedakarlıklarından dolayı onlara şükranlarını iletti.

- "unutulmayANLAR" organizasyonun ilk konuğu Feyyaz Uçar

Beşiktaş tarihindeki unutulmayan olaylardan yola çıkarak Vodafone'un hayata geçirdiği "unutulmayANLAR" organizasyonun ilki gerçekleştirildi.

Vodafone Park'taki etkinliğin ilk konuğu ise siyah-beyazlı takımın eski golcülerinden Feyyaz Uçar oldu. "Vodafone KaraKartal Hareketi" kapsamında düzenlenen organizasyona Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil ile Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy katıldı. Feyyaz Uçar, etkinlikte 1990-1991 sezonundaki şampiyonlukla ilgili anılarını katılımcılarla paylaştı.

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil de başarı, centilmenlik, rekorlar ve fedakarlıklarla dolu kulübün tarihinin bu şekilde anılmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ise Beşiktaş Kulübü ile gerçekleştirdikleri sponsorluk anlaşmasının başlangıcından bu yana Beşiktaş markasına ve Vodafone Park'a büyük yatırımlar yaptıklarını vurgulayarak, "Bu kapsamda 3 yıl önce hayata geçirdiğimiz Vodafone KaraKartal Hareketi ile Beşiktaşlı abonelerimize tarifeye ek aylık bir ücretle hem takımlarına destek olma hem de çeşitli ayrıcalıklardan yararlanma fırsatı sunuyoruz. Beşiktaş tarihindeki unutulmayan olaylardan yola çıkarak düzenlediğimiz unutulmayANLAR buluşmaları da Vodafone KaraKartallılara sunduğumuz ayrıcalıklardan biri." değerlendirmesinde bulundu.

- Siyah-beyazlı taraftarlardan büyük destek

Siyah-beyazlı taraftarlar, Galatasaray derbisinde takımlarını yalnız bırakmadı ve Vodafone Park'ı tamamen doldurdu.

Galatasaraylı taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümden takımlarına destek verdi.

Bu arada Beşiktaş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ısınma çalışmalarına "Engelleri ve ön yargıları birlikte aşalım" yazılı pankartla çıkarken, seremoni öncesi hakemler ve her iki takımın oyuncuları, "Engel olma destek ol" pankartıyla sahada yer aldı.