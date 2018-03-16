Derbi öncesi taraftarla antreman

Galatasaray, 21. şampiyonluk yolunda en büyük desteği her zaman olduğu gibi Büyük Galatasaray Taraftarından bekliyor.Fatih Terim ve öğrencileri, 17 Mart Cumartesi günü saat 19:00’da oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi taraftarını antrenmana çağırdı.

Sarıkırmızılılar, bu akşam saat 19:00’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda yapacağı antrenmanı,taraftarına açık olarak gerçekleştirecek. Antrenmanı tribünde takip etmek ve bu özel anları yerinde hissetmek isteyen taraftarlar 13-16 Mart tarihleri arasında İstanbul'daki GSSTORE'lardan yapacağı minimum 19.05 TL'lik alışverişle antrenmanı tribünden izleme hakkına sahip olabilecek.

Kombine sahibi Galatasaray taraftarı da bu akşam gerçekleşecek antrenmanı izleme şansı yakalarken dileyen kombine sahipleri bir başka kişiye hakkını devredebilecek.