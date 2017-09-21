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'Derbi, sonucu futbolcuların belirleyeceği bir maç olsun'

Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman, "Umarım insanların güzel bir futbol seyrettiği ortam olur. Derbi, sonucu futbolcuların belirleyeceği bir maç olsun. Bu güzel oyun herkese lazım. Bunu kötüleştiren herkesin karşısında olmamız lazım." dedi.

'Derbi, sonucu futbolcuların belirleyeceği bir maç olsun'

Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman, "Umarım insanların güzel bir futbol seyrettiği ortam olur. Derbi, sonucu futbolcuların belirleyeceği bir maç olsun. Bu güzel oyun herkese lazım. Bunu kötüleştiren herkesin karşısında olmamız lazım." dedi.

21 Eylül 2017 Perşembe 23:11
'Derbi, sonucu futbolcuların belirleyeceği bir maç olsun'

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, 23 Eylül Cumartesi günü Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacakları karşılaşma ile ilgili olarak, "Umarım sonucu futbolcuların belirleyeceği, saha dışı stratejilerle değil de hoca ve oyuncuların stratejileriyle biten güzel bir derbi olur" dedi.

Vodafone Park'ta Nesine.com ile yapılan sponsorluk anlaşmasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Orman, derbide hangi takıma bahis oynayacağına yönelik bir soru üzerine, "Bahis oynamıyorum ama keşke fair play'e, güzel futbola, güzel enstantanelere oynayabilsem. Umarım insanların güzel bir futbol seyrettiği ortam olur. Derbi, sonucu futbolcuların belirleyeceği bir maç olsun. Bu güzel oyun herkese lazım. Bunu kötüleştiren herkesin karşısında olmamız lazım. İnsanların aklında güzel fotoğraflar kalması lazım." ifadelerini kullandı.

Derbiyi yönetecek hakem Ali Palabıyık ile ilgili olarak siyah-beyazlı kulübün başkanı Orman, "Geçen seneki maçta sıkıntı yaşadık, tatsız bir maçtı. Umarım bu maçta etki altında kalmaz. Allah hakem şansı versin. Bu sezon da bir maçımızı yönetti. Etki altında kalmasın, verdiği kararları maçın atmosferiyle değil gözleriyle vermesini temenni ediyorum. Geçen seneki maçta sıkıntılar yaşadık." diye konuştu.

Orman, programı olduğu için Kadıköy'deki karşılaşmaya gitmeyeceğini söyledi.

Sponsorluk anlaşması

Nesine.com, Beşiktaş'ın resmi bahis sponsoru oldu.

Vodafone Park'ta gerçekleştirilen imza törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile Nesine.com CEO'su Halit Gülbakanoğlu katıldı.

Anlaşma ile ilgili konuşan başkan Orman, şunları kaydetti:

"Çok önemsediğimiz bir anlaşma bu. Önemli bir iş birliğine imza atıyoruz. Bütün sponsorluklarda olduğu gibi kazan kazan modelimiz var. Anlaşmamız iki yıllık. Bundan sonra bu anlaşmayla taraftarlarımız bahislerini Nesine.com üzerinden yaparlarsa bize kazanç olarak dönecek. Taraftar üzerinden yaptığımız işler hem taraftara hem Beşiktaş'a kazandırıyor. Taraftarlarımızın buna da sahip çıkmalarını bekliyorum. Sponsorluktaki en öneli konu, sponsorların memnun olması. Memnun oldukça ayrılmak istemezler. Meblağ çok önemli değil mutlu oldukça sponsorlar artar. Dünya çapında sponsorluklar yapacağımıza inanıyorum."

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşFikret OrmanFutbolNesine.comSüper Liğ
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