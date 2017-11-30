Derbide golcü ve kalecilerin rekabeti yaşanacak

İSTANBUL(AA) - Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında 2 Aralık Cumartesi günü oynanacak yılın son derbisinde golcü futbolcuların ve kalecilerin performansı büyük önem taşıyacak.

Gözler kalecilerde olacak

Vodafone Park'ta yapılacak maçta kaleyi korumaları beklenen Beşiktaş'ın 29 yaşındaki İspanyol Fabricio Agosto Ramirez ile Galatasaray'ın 31 yaşındaki Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın sergileyeceği performans, derbinin sonucuna doğrudan etki edecek.

Beşiktaş'ta ikinci sezonunu geçiren Fabricio ile Galatasaray'da 7 sezondur forma giyen Muslera'nın derbideki mücadeleleri, takımları adına büyük önem taşıyacak.

Fabricio'nun 7. derbisi

Fabricio, Galatasaray ile oynanacak maçla Türkiye'de kariyerindeki 7. derbiye çıkacak.

İspanyol kaleci, Galatasaray ve Fenerbahçe karşısında 5'i Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere 6 derbide siyah-beyazlı kaleyi korudu.

Beşiktaş, Fabricio'nun forma giydiği bu maçlarda bir galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. İspanyol kaleci, bu maçlarda rakiplerin 6 golüne engel olamadı.

Fabricio, daha önce Galatasaray'a karşı 2 lig maçında kaleye geçti. Beşiktaş bu maçların birini kazanırken, birinde ise rakibiyle berabere kaldı.

Muslera'nın 34. derbisi

Fernando Muslera, Türkiye kariyerinde 33. derbide forma giydi.

Uruguaylı kaleci, Beşiktaş ve Fenerbahçe karşısında görev aldığı bu maçlarda 14 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 mağlubiyet gördü.

Söz konusu maçlarda rakiplerin 31 golüne engel olamayan Muslera, 12 derbiyi gol yemeden bitirdi.

Muslera, Beşiktaş'a karşı 14'ü Süper Lig, biri de TFF Süper Kupa'da olmak üzere 15 müsabakada kaleyi korudu. Galatasaray, bu maçlardan 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrıldı.

Uruguaylı kaleci, siyah-beyazlı takım ile oynanan derbilerde 15 gol yedi.

Golcülerin rekabeti yaşanacak

Derbide gözler bir yanda da, skorer performanslarıyla dikkati çeken Cenk Tosun ve Bafetimbi Gomis ile diğer golcü isimlerde olacak.

Süper Lig'de averajla dördüncü sırada yer alan Beşiktaş'ta Cenk Tosun, liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da da Gomis, takımları adına en fazla skor üreten isimler olma başarısı gösterdi.

Cenk Tosun'dan 5 gol

Beşiktaş'ta kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçiren Cenk Tosun, bu sezon takımının ligde attığı 19 golün 5'ini kaydetti.

Teknik direktör Şenol Güneş'in ligde 12 maçta görev verdiği Cenk, Antalyaspor, Atiker Konyaspor, Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe karşılaşmalarında birer kez ağları havalandırdı.

Beşiktaş'ın diğer golcüleri

Beşiktaş'ta bu sezon ligde Cenk Tosun'dan sonra skora en fazla katkıyı Ryan Babel ve Anderson Talisca yaptı.

Gomis, gol krallığı yarışında zirvede

Süper Lig'in en çok gol (29) atan takımı konumunda bulunan Galatasaray'ın en skorer oyuncusu olan Bafetimbi Gomis oldu.

Gol krallığı yarışında zirvede yer alan Fransız futbolcu, ligdeki 13 karşılaşmada 13 gol atma başarısı gösterdi.

Gomis ligdeki Kayserispor, Kasımpaşa, Atiker Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında ikişer, Osmanlıspor, Demir Grup Sivasspor, Antalyaspor, Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında ise birer kez ağları havalandırdı.

Galatasaray'ın diğer golcüleri

Galatasaray'da Gomis'ten sonra en fazla skor üreten oyuncular Tolga Ciğerci ve Maicon Roque oldu.