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Derbide son 15 dakikaya dikkat

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın bu sezon Spor Toto Süper Lig'de yaptığı maçların son 15 dakikaları daha gollü geçiyor.

Derbide son 15 dakikaya dikkat

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın bu sezon Spor Toto Süper Lig'de yaptığı maçların son 15 dakikaları daha gollü geçiyor.

16 Mart 2018 Cuma 16:09
Derbide son 15 dakikaya dikkat

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray'ın bu sezon yaptığı maçların son 15 dakikalık bölümleri gol bakımından daha hareketli geçiyor.

Ülker Stadı'nda şampiyonluk yarışında iki takım adına da kritik öneme sahip olan derbi öncesinde, iki takımın da Süper Lig'de en fazla golü müsabakaların son 15 dakikalarında kaydetmesi dikkati çekiyor.

Ligin geride kalan 25 haftasındaki maçlarının son 15 dakikalık bölümlerinde Fenerbahçe, 11 gol atıp, kalesinde 7 gol gördü.

Galatasaray ise müsabakaların son 15 dakikalık periyodunda 15 kez gol sevinci yaşarken, kalesindeki 7 gole engel olamadı.

Fenerbahçe son yarım saatte coşuyor

Fenerbahçe, Süper Lig'de attığı 49 golün 20'sini müsabakaların son yarım saatlik diliminde buldu.

En fazla gol attığı dönemi 76. dakikadan sonra yaşayan sarı-lacivertliler, bu sürede rakip fileleri 11 kez havalandırdı. Fenerbahçe, karşılaşmaların son 15 dakikalık bölümünde kalesindeki 7 golü engelleyemedi.

Sarı-lacivertliler, 9 kez rakip ağları sarstığı 61 ile 75. dakikalar arasında 3 gol yedi.

Müsabakaların ilk 15 dakikasında 6 gol atıp, 4 gol yiyen sarı-lacivertliler, 16-30 dakika aralığında rakip filelere gönderdiği 7 gol karşılığında kalesinde hiç gol görmedi.

Fenerbahçe, sekizer gol attığı 31 ile 45 dakika aralığında 7, 46 ile 60 dakika aralığında 9 kez topu ağlarından çıkardı.

Galatasaray, devrelerin son 15 dakikasında atıyor

Galatasaray, bu sezon lig maçlarında devrelerin son 15 dakikalarında attığı gollerle dikkati çekiyor.

Bu sezonun geride kalan bölümünde rakip fileleri 61 kez havalandıran Galatasaray, bu gollerin 29'unu devrelerin son 15 dakikalık bölümlerinde kaydetti.

Maçların son 15 dakikasında 15 kez rakip ağları havalandıran sarı-kırmızılılar, 31 ile 45 dakika aralığında 14 kez gol sevinci yaşadı.

En az golü maçların ilk 15 dakikasında 6 kez ile atan Galatasaray, 16-30 ve 46-60 dakika aralıklarında dokuzar, 61-75 dakika aralığında ise 8 gol kaydetti.

Galatasaray, en az golü 2 kez ile 61-75 dakika aralığında yerken, en fazla golü 7 kez ile son 15 dakikalık periyotta kalesinde gördü.

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