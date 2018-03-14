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Derbilerin faturası ağır oluyor

Spor Toto Süper Lig'de 17 Mart Cumartesi günü karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son 8 sezonda oynanan derbilerin faturası iki takım için de ağır oldu.

Derbilerin faturası ağır oluyor

Spor Toto Süper Lig'de 17 Mart Cumartesi günü karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son 8 sezonda oynanan derbilerin faturası iki takım için de ağır oldu.

14 Mart 2018 Çarşamba 14:03
Derbilerin faturası ağır oluyor

İSTANBUL (AA) - MEHMET FATİH DUMAN - Spor Toto Süper Lig'de 17 Mart Cumartesi günü karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son 8 sezonda oynanan derbilerin faturası iki takım için de ağır oldu.

İki takım arasında yapılan derbilerden sonra kulüpler, oyuncular ve yöneticiler çeşitli cezalar aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) iki takım arasındaki derbi maçlardan sonra son 8 sezonda sarı-lacivertli kulübe 1 milyon 566 bin 250, sarı-kırmızılı kulübe ise 1 milyon 179 bin 500 lira para cezası verdi.

Fenerbahçe'ye 7 maç seyircisiz oynama

Derbilerin ardından son 8 sezonda Fenerbahçe toplam 7, Galatasaray ise 3 maç seyircisiz oynama cezası aldı.

Spor Toto Süper Final'de 12 Mayıs 2012 tarihinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu oynanan ve 0-0 berabere biten maçın sonunda Galatasaray şampiyonluğa ulaşırken, Fenerbahçe'ye taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından dolayı 5 maç seyircisiz oynama ve 28 bin 750 lira para cezası uygulandı.

Sarı-lacivertliler aynı sezon ligde rakibi ile oynadığı derbi maçtan sonra da 2 maç seyircisiz oynama ve 135 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Galatasaray'a ise 2010-2011, 2013-2014 ve 2016-2017 sezonlarında sarı-lacivertli takımla sahasında oynadığı lig maçlarından sonra birer maç ceza verildi.

Oyunculardan en fazla ceza Engin Baytar'ın

İki takımın rekabetinde son 8 sezonda sarı-lacivertlilerde Volkan Demirel ve Raul Meireles 8'er, sarı-kırmızılılarda ise Engin Baytar 11 maç ceza aldı.

Engin, 12 Ağustos 2012 tarihinde Erzurum'da oynanan TFF Süper Kupa maçında müsabaka hakemlerine ve taraftarlara yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle 11 maç menle cezalandırıldı.

Son Güncelleme: 14.03.2018 11:19
Anahtar Kelimeler:
SporGalatasarayFutbolFenerbahçeDerbiCezalar
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