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15 Mayıs 2017 Pazartesi 15:58

Dev maç şifresiz kanalda yayınlanacak

19 Mayıs Cuma günü başlayacak olan Euroleague final müsabakalarının şifresiz kanaldan tüm sporseverlere sunulacağı  belirtildi

Dev maç şifresiz kanalda yayınlanacak
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Dev maç şifresiz kanalda yayınlanacak
    19 Mayıs Cuma günü başlayacak olan Euroleague final müsabakalarının şifresiz kanaldan tüm sporseverlere sunulacağı  belirtildi.Euroleague’de final yolu kısalıyor. İstanbul’da düzenlenecek olan Final-Four’da Fenerbahçe, Real Madrid, Olympiakos ve CSKA Moskova, Avrupa basketbolunun bir numaralı kupasını müzelerine götürebilmek için kıyasıya bir mücadeleye girişecekler. Yarı finallerin 19 Mayıs Cuma günü gerçekleştirileceği turnuvada, final ise 21 Mayıs Pazar günü oynanacak.
   Yarı finalde Real Madrid ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de taraftarlar, dev maçın hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyordu. Bu sorunun cevabı netleşti.Final-Four maç programı açıklandı. Temsilcimiz Fenerbahçe ile Real Madrid arasında oynanacak karşılaşma 19 Mayıs Cuma günü saat 21:30’da başlayacak. Dev karşılaşma TRTSPOR’dan şifresiz olarak ve beIN SPORTS’dan şifreli olarak canlı yayınlanacak.
    Final-Four’un diğer karşılaşması ise Olimpiakos ve CSKA Moskova arasında oynanacak ve saat 18:30’da başlayacak. Yarı final ve final maçı tek maç üzerinden oynanacak. Yarı finali kazanan takım direk finale çıkacak. Yenilen takım ise 3.lük maçına çıkacak.
Bilet fiyatları can yakıyor
   THY Euroleage normal sezonun sona ermesinin ardından Final-Four heyecanı yaşanıyor. 19-21 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'un ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek organizasyon öncesi kara borsada ise bilet çılgınlığı yaşanıyor. Sahaya yakınlığına göre bin 200 liradan 20 bin liraya kadar değişen fiyatlarla satışa sunulan biletler basketbolseverleri oldukça zorluyor.
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Anahtar Kelimeler
Euroleague FinalFenerbahçeReal Madrid
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