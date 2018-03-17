Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
117216
ALTIN
165.687
DOLAR
3.9176
STERLİN
5.4540
EURO
4.8144
Başakşehirli Güreşçiler Grupları Geçti
Başakşehirli Güreşçiler Grupları Geçti
Avcı-Güneş rekabetinde 15. buluşma
Avcı-Güneş rekabetinde 15. buluşma
Fenerbahçe, Galatasaray  derbisine doğru
Fenerbahçe, Galatasaray  derbisine doğru
Galatasaray'da kaleci Eray İşcan ameliyat edildi
Galatasaray'da kaleci Eray İşcan ameliyat...
Stuttgart Tayfun Korkut ile yenilmezlik serisini sürdürdü
Stuttgart Tayfun Korkut ile yenilmezlik...

Develer Altınkum Plajı'nda güreşti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde İda Edremit Deveciler Derneği tarafından bu yıl ilk kez plajda düzenlenen deve güreşleri yoğun ilgi gördü.

Develer Altınkum Plajı'nda güreşti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde İda Edremit Deveciler Derneği tarafından bu yıl ilk kez plajda düzenlenen deve güreşleri yoğun ilgi gördü.

17 Mart 2018 Cumartesi 23:51
Develer Altınkum Plajı'nda güreşti

BALIKESİR (AA) - İlçeye bağlı Altınkum Mahallesi'nde, Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği'nin katkılarıyla Altınkum Plajı'nda gerçekleştirilen deve güreşlerine Aydın, Muğla, Çanakkale ve Balıkesir'den toplam 120 deve yarıştı.

Güreşlerde develer rakipleri karşısında üstün gelebilmek için kıran kırana mücadele etti.

Hava sıcaklığının 22 dereceyi bulduğu Edremit Körfezi'nde sahilde düzenlenen deve güreşlerini izlemek için civar il ve ilçelerden yaklaşık 5 bin kişi geldi.

Kimi kamyon kasasında kimisi de tribünlerde kıran kırana mücadelelerin gerçekleştiği deve güreşlerini izlemeyi tercih ederken seyircilerden bazıları da bu seyri mangal keyfiyle birleştirdi. Kimi seyirciler de alanın üzerinde motorlu paraşütle uçarak güreşleri havadan izledi.

Edremit İda Deveciler Derneği Başkanı Serkan Varol, ilk defa sahilde deve güreşi organizasyonu yapıldığını söyledi.

Aydın, Muğla ve Çanakkale'den gelen develerin yarıştırıldığını belirten Varol, "Devecilik kültürü bir dostluk, arkadaşlık, kardeşliktir. Bu kardeşliği büyüklerimiz senelerce sürdürdü. İnşallah bundan sonra da biz sürdürmek için çalışacağız. Bizden sonra gelen nesillerin de bu kültürü sürdürmesini ümit ediyoruz. Güreşlere 120 deve katıldı. Akçay, Altınkum denizi, havası, Kazdağları ve bu geleneklerle körfezimizde yer etmiş. Bu güzelliği herkese tanıtmak istedik. Deve güreşlerinin deniz kenarında yapılmasının asıl amacı budur." diye konuştu.

Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Yahya Yavuz da deve güreşlerinin yörük kültürünün bir parçası olduğuna işaret etti.

Bu organizasyonu plajda yaparak ilgi çekmeyi amaçladıklarını dile getiren Yavuz, "Türkiye'de ilk defa sahilde, plajda deve güreşi yapıyoruz. Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği olarak güreşlere deve getiren tüm misafirlerin konaklamasını karşıladık. Dernek olarak destek veriyoruz bu kültüre. Önemli olan bu kültürün yaşaması, yaşatılması. Bölgemizde daha da tanınır hale gelmesi en büyük amacımız." ifadelerini kullandı.

Deve sahibi Seniha Yüksel

Sahildeki güreşlere devesini getiren Seniha Yüksel ise "Deve sahibi olarak güreşe getirdiğimiz deve kazanırsa çok iyi ve gururlu hissediyoruz. Bu zamana kadar devem katıldığı hiçbir güreşi kaybetmedi ama bugün rakip deve baskın geldi. Bir kadın olarak bir deveye sahip olmak çok iyi ve çok duygulu bir his." dedi.

Deve güreşlerini izlemek için gelen Gülen Üstüner de "Güzel bir deve güreşi izliyoruz. Keyif alıyoruz. Hava da güzel. Bildiğim kadarıyla sahilde ilk defa gerçekleşiyor deve güreşi. Bundan sonra da burada deve güreşleri yapılarak geleneksel hale gelir." açıklamasında bulundu.

Küçük, orta, büyük, başaltı, baş ve güreşi ağası kategorilerinde gerçekleştirilen güreşlerde rakiplerini yenen develerin sahiplerine protokol üyeleri tarafından kupaları verildi.Altınkum Plajı'nda deve güreşiEdremit ilçesinde İda Edremit Deveciler Derneği tarafından bu yıl ilk kez plajda düzenlenen deve güreşleri yoğun ilgi gördü. ( Hakan Firik - Anadolu Ajansı )17.03.2018 Hakan Firik1 / 18

Muhabir: Hakan Firik, Cem Şan

Son Güncelleme: 17.03.2018 20:59
Anahtar Kelimeler:
Türkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Salah golleriyle Liverpool'u taşıyor
Salah golleriyle Liverpool'u taşıyor
Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçına hazır
Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçına hazır
'Trabzonspor'un tecrübeli bir yönetime ihtiyacı var'
'Trabzonspor'un tecrübeli bir yönetime ihtiyacı var'
Trabzonspor, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Trabzonspor, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Derbide golsüz beraberlik
Derbide golsüz beraberlik
Everton'a 3 puanı Cenk Tosun getirdi
Everton'a 3 puanı Cenk Tosun getirdi
Ziraat Türkiye Kupası finali Diyarbakır'da
Ziraat Türkiye Kupası finali Diyarbakır'da
Bursaspor sahasında kazandı
Bursaspor sahasında kazandı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim