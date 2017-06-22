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22 Haziran 2017 Perşembe 06:51

Devler Ligi'nin ilk 30 sıralamasında tek Türk takımı var

 UEFA resmi internet sitesinden yayınladığı listeye göre ilk 30 takım içinde Türk takımı olarak sadece Galatasaray var

Devler Ligi'nin ilk 30 sıralamasında tek Türk takımı var
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Devler Ligi'nin ilk 30 sıralamasında tek Türk takımı var
   UEFA resmi internet sitesinden yayınladığı listeye göre ilk 30 takım içinde Türk takımı olarak sadece Galatasaray var.UEFA, resmi internet sitesinde yayınladığı istatistik kitabında Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi’nde tüm zamanların en başarılı takımlarına yer verdi. 1955-2017 yıllarını kapsayan çalışmada ilk 30’da Türkiye’den yalnızca Galatasaray yer aldı.
   URFA'nın listesinin ilk sırasında Real Madrid yer alırken, ikinci sırada Bayern Münih, üçüncülükte Barcelona, dördüncü sırada ise Manchester United yer aldı. Fenerbahçe, listeye 45. sıradan Beşiktaş ise 58. sıradan girdi. İlk 100’de başka bir Türk takımı yer almıyor. Trabzonspor ise 111. sırada.
Sıralama şu şekilde:
 1. Real Madrid: 562 puan
 2. Bayern Münih: 433 puan
 3. Barcelona: 402 puan
 4. Manchester United: 354 puan
 5. AC Milan: 314 puan
 6. Juventus: 314 puan
 7. Benfica: 271 puan
 8. Porto: 254 puan
 9. Arsenal: 245 puan
10. Liverpool: 241 puan
19. Galatasaray: 152 puan
45. Fenerbahçe: 83 puan
58. Beşiktaş: 63 puan
111. Trabzonspor: 27 puan
sözcü
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Anahtar Kelimeler
Devler LigiGalatasarayFenerbahçeBeşiktaşTrabzonspor
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