DG Sivasspor 2- Beşiktaş 1

Spor Toto Süper Lig 17. hafta karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. 4 Eylül Stadı’nda oynanan maçı hakem Cüneyt Çakır yönetti.Maçı Sivasspor 2-1 kazandı.Maçta golleri 5.dakikada Rybalka Sivasspor adına atarken 26. dakikada Beşiktaş Negrado ile beraberliği yakaladı.83. dakikada Sivasspor Cyriac'ın golüyle 2-1 öne geçti.Beşiktaş bu sonuçla 8 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.Zorlu mücadele sonrasında Sivasspor 26 puana yükselirken Beşiktaş 30 puanda akldı.

Maçtan dakikalar

83' GOL! Sivasspor Cyriac'ın golüyle 2-1 öne geçti.

60' Maçın son 30 dakikasına girilirken 1-1'lik skor devam ediyor.

46' Mücadelenin ikinci yarısı başladı. Beşiktaş'ta Negredo'nun yerine Cenk oyuna dahil oldu.

45' İlk yarı sona erdi.

26' GOL! Negredo'nun penaltı golüyle skor 1-1'e geldi.

20' Maçta 20 dakika geride kalırken siyah-beyazlılar beraberlik golünü bulmak için rakip kaleye yükleniyor.

5' GOL! Sivasspor, Rybalka'nın golüyle skoru 1-0'a getirdi.

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan, Auremir, Ziya, Bjarsmyr, Medjani, Ndinga, Hakan, Bifouma, Emre, Rybalka, Kone

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Medel, Quaresma, Babel, Talisca, Negredo.

Sözcü