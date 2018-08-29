Diego Reyes ve Michael Frey resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Diego Reyes ve Michael Frey’in imza törenleri ve basın toplantıları, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde gerçekleştirildi.İmza töreni sırasında açıklamalar yapan ve soruları yanıtlayan her iki oyuncu da Fenerbahçe’de bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

İmza töreninde hazır bulunan ve yine gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sportif Direktörümüz Damien Comolli de transfer dönemine ait önemli açıklamalar yaptı. Transferin önümüzdeki Cuma gece yarısında biteceğini hatırlatan Comolli, 2 veya 3 pozisyon için çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yöneticilerinin de katıldığı toplantıya oyuncuları takdim ederek başlayan Comolli, “Her ikisi de kalıcı transferlerimiz. Frey, Zürih’ten geldi. Diego ise bedelsiz. Her iki oyuncunun da takımımıza katılmasından dolayı çok mutluyum. Genç ve gelişim yapacak, değerlenecek iki isimden bahsediyoruz. Bu transferlerin haftalardır çalışmalarını yapıyoruz. En sonunda gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz” diye konuştu.

“Gerçekten burada olmaktan dolayı mutlu ve gururluyum. Dünya kupasından önce Cocu beni PSV’ye istemişti, kısmet Fenerbahçe oldu. Serbest bir oyuncuydum en doğru yerin Fenerbahçe olduğunu biliyordum. İstediğim gerçekleştiği için de çok mutluyum” diye başladı. Meksikalı oyuncu, kendisinin sakat olduğu yolundaki iddiaları da kesin bir dille yalanlayarak, “Gerçekten bu yanlış bilgilerin nereden geldiğini bilmiyorum. Porto’yla sözleşme yenilemememin sebebi; bunu istememiş olmamdır. Mutlu olacağım başarılar kazanacağım bir yerde olmak istedim ve o nedenle de buradayım” dedi. Aynı konuda Comolli ise “Diego hakkında çıkan yalan yanlış haberlerin sayısı nedeniyle çok şaşırmış durumdayım. 2015-16 sezonunda Real Sociedad’da oynarken toplam takımın çıktığı 38 maçın 31’inde yer almış. 2016-17 sezonunda Espanyol’da Diego 38 maçın 34’ünde yer almış. Bu arada kalan oynamadığı 3-4 maçlık boşluğun sebebi ise Espanyol’un tranferde geç kalmasıdır. 2017-18’de Porto’da 48 maçın 47’isinde yer aldı. Yani Diego’nun sakat olduğu haberleri gerçeği yansıtmamaktadır” diye konuştu.



Diego Reyes sözlerine,dedi. Aynı konuda Comolli isediye konuştu.

Fenerbahçe'nin bir başka transferi İsviçreli santrafor Michael Frey ise imza töreni sırasında şöyle konuştu: “Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Buradaki 2 santrfor da çok yetenekli ve kariyerlerine saygı duyuyorum ve onlardan çok şey öğreneceğim. Beraber çalışacak çok iyi şeyler yapacağız. Geçen sezon çok gol attım gollerin dışında koşan, savaşan ve takım için mücadele eden bir santraforum ben”

Attığı bir gol sevincindeki coşkusu sorulan Frey, “Karakterim iki farkı kişi olabiliyor. Sahada ve saha dışındaki iki farklı insan oluyorum. O sevincim kupa finalindeydi. Çok önemli bir maçtı. Gerçekten çok çok önemli maçtı ve o maçta gol attığım için yaptım o sevinci. O sevinç nedeniyle hocayla da sıkıntılarımız oldu ama geride kaldı. Burada çok ateşli bir taraftar var. Fenerbahçe taraftarı inanılmaz. Onların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'nin çok büyük bir kulüp olduğunu belirten Frey, “Burası çok çok büyük ve çok güzel bir kulüp. Fenerbahçe sadece Türkiye’de değil Avrupa’da da bilinen bir kulüp. Benim buraya gelmemin sebebi, mücadeleyi seven oyuncu karakterine sahip olmam. Uyandığım her gün çok çalışacağım ve elimden geleni yapacağım” dedi. Frey, mevkisiyle ilgili olarak ise “Çok yönlü bir oyuncuyum. Çift veya tek santrfor oynarım. Santrfor gerisinde de oynadım. Elimden geleni yapacağım ve son kararı hoca verecek” açıklamasını yaptı.