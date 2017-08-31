Doka, MKE Ankaragücü'nde

ANKARA (AA) - Başkent temsilcisi MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Doka'yı bir yıllığına kadrosuna kattı.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen törende, öncelikle sarı-lacivertli kulübün 107. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Başkent ekibinde olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Kartal, "Bu güzel günde Allah nasip etti, Doka'da aramıza katıldı. İnşallah, hem kendisi hem de bizim için güzel ve hayırlı bir sezon olur." dedi.

Doka ise İsmail Kartal ve yönetime kendisine güvendikleri için teşekkür ederek, "Büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. Bunun için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Medipol Başakşehir'de nasıl elimden gelenin en iyisini yaptıysam, burada da yapacağım. Hep beraber bu takımı hak ettiği yerlere götüreceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kartal: Taraftar sabır göstermeli

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, Doka'nın basına tanıtıldığı etkinliğin ardından soruları yanıtladı.

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Kartal, "Mehmet Umut Nayir'e ilgimiz var. Görüşmeler devam ediyor. Osmanlıspor'dan Tisdell'i de düşünüyoruz. Bir de stoperle ilgileniyoruz. Lukasz ya da başka bir oyuncu olabilir. Aramızdan ayrılacak isimler de olacak." şeklinde konuştu.

Kartal, uzun yıllar MKE Ankaragücü'nde görev almayı arzuladığını belirterek, şunları kaydetti:

"(Ankaragücü'nde 3 ay daha fazla kalayım) derdinde değilim. 4 aydır buradayım, ben ve yardımcılarım bir kuruş almadı. Biz buraya severek, inanarak geldik. Biz haftalık yaşarız ama 2 senelik proje için buraya geldim. Bu camiayı ayağa kaldırmak, başarılı olmak için buradayız. Elimden geleni yapıyorum, vicdanen rahatım. Gerçekçi de olmak lazım. İşler iyi gider, antrenör devam eder. İşler kötü gittiği zaman da en zayıf halka teknik direktördür. Medyanın ve taraftarın sabır göstermesi lazım. İnşallah başarılı olur, uzun yıllar burada devam ederiz."

Muhabir: Halil Ibrahim Avsar