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'Dört Büyükler'in yedekleri kupada sahne...

'Dört Büyükler'in yedekleri kupada sahne aldı

Süper Lig'de Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'da fazla forma şansı bulamayan futbolcular, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçlarında attıkları gollerle ön plana çıktı.

'Dört Büyükler'in yedekleri kupada sahne aldı

Süper Lig'de Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'da fazla forma şansı bulamayan futbolcular, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçlarında attıkları gollerle ön plana çıktı.

01 Aralık 2017 Cuma 15:05
'Dört Büyükler'in yedekleri kupada sahne aldı

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda ilk karşılaşmalar tamamlanırken, "Dört büyükler" aldıkları farklı skorlarla rövanş maçları için çok büyük avantaj yakaladı.

Kupada 5. tur ilk maçları tamamlandıFenerbahçe, Adana Demirspor'u 6-0 yendiBeşiktaş'tan tarihi farkGalatasaray kupaya 'fark'lı başladıTrabzonspor deplasmanda rahat kazandı5 gollü maçta kazanan KayserisporBaşakşehir kupada kazandıSivasspor, son dakika gölü ile güldü

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kupadaki avantajlı skorları, 13 haftası geride kalan Süper Lig'de daha çok yedekler arasında yer alan futbolcularının etkili oyunuyla elde etti.

Siyah-beyazlı ekipte Alvaro Negredo ve Jeremain Lens, Fenerbahçe'de Alper Potuk, Galatasaray’da Yasin Öztekin, Eren Derdiyok, Emrah Başsan ile Sinan Gümüş, Trabzonspor'da ise Hugo Rodallega kupaya damga vuran isimler oldu.

Takımlarında daha çok yedek kalan Negredo, kupa mücadelesinde 4 gol birden atarken, Alper Potuk, Lens ve Rodallega da yaptıkları "hat-trick"lerle 5. tur ilk maçlarında öne çıktı.

Negredo ve Lens moral buldu

Kupada bu sezon ilk maçında TFF 1. Lig ekibi Grandmedical Manisaspor'u 9-0 yenen ve tarihinin en farklı skorlarından birine imza atan Beşiktaş, Süper Lig'de sessiz kalan oyuncularıyla sonuca gitti.

Ligde şu ana dek sadece bir kez fileleri havalandırabilen Negredo, Ege temsilcisi karşısında 4 gol birden buldu.

Siyah-beyazlı ekibin ligde oynadığı karşılaşmalarda daha çok yedek soyunan Jeremain Lens ise aynı maçta 3 gol kaydetti.

Beşiktaş'ta ayrıca sezon başından beri Süper Lig karşılaşmalarında sadece 2 dakika süre alan Mustafa Pektemek, Grandmedical Manisaspor karşısında gol atan oyuncular arasında yer aldı.

Sezon başında siyah-beyazlı ekibe transfer olan ancak lig ve Avrupa'da teknik direktör Şenol Güneş tarafından tercih edilmeyen Orkan Çınar da kupa maçında ortaya koyduğu performansla beğeni topladı. 21 yaşındaki oyuncu, 32. dakikada şık bir gole imza attı.

Alper Potuk "hat-trick" yaptı

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda öne çıkan oyuncusu Alper Potuk oldu.

Sarı-lacivertli ekibin TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'u evinde 6-0 mağlup ettiği karşılaşmada Alper Potuk "hat-trick" yaptı. Bu sezon ligde 2 kez gol sevinci yaşayan Alper, Adana Demirspor karşısında 24, 52 ve 65. dakikalarda fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'de Göztepe ile yaptığı maç dışında süre alamayan Ahmethan Köse de ilk golünü kupada attı. Daha çok 21 yaş altı maçlarında süre alan Ahmethan, Adana Demirspor mücadelesinin 90. dakikasında penaltıdan topu ağlara gönderdi.

Galatasaray'da 4 golcü

Kupada 5. tur ilk maçında evinde TFF 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor'u 5-1 yenen Galatasaray'da ise dört oyuncu skor üretti.

Sarı-kırmızlılarda geride kalan 13 haftada rakip fileleri havalandıramayan ve Bafetimbi Gomis'in gölgesinde kalan Eren Derdiyok, bu sezonki ilk golünü kupa maçında kaydetti.

Ligin 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında fileleri havalandıran Yasin Öztekin de Sivas Belediyespor karşısında 2 gol buldu.

Süper Lig'de bu sezon sadece 26 dakika forma giyen Sinan Gümüş ile ligde süre alamayan Emrah Başsan, kupa mücadelesindeki buldukları şansı iyi değerlendirdi. Her iki oyuncu, Sivas Belediyespor maçında birer kez fileleri havalandırdı.

Trabzonspor'un kupa golcüsü Rodallega

Trabzonspor, TFF 1. Lig temsilcisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında 4-0 galip gelirken, Hugo Rodallega "hat-trick" yaptı.

Bu sezon ligdeki 8 karşılaşmada toplam 188 dakika sahada kalabilen Kolombiyalı futbolcu, 3 gol kaydetmişti.

Rodallega, Türkiye Kupası'nda ise takımının en etkili oyuncusu oldu. Dördüncü turda Çorum Belediyespor karşısında 2 gol atan 32 yaşındaki oyuncu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında da fileleri 3 kez havalandırarak kupadaki gol sayısını 5'e çıkardı.

Muhabir: Ercan Doğan

Son Güncelleme: 01.12.2017 12:48
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Ziraat Türkiye KupasıTrabzonsporSporMaç özetleriGolleri IzleGalatasarayFenerbahçeBeşiktaş
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