21 Ocak 2017 Cumartesi 11:26

Duayen başkanın durumu kritik

Uzun bir süredir tedavi görmekte olan Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav durumunun kritik olduğu ve makineye bağlı olarak yaşatılmaya çalışıldığı ,şuurunun kapalı olduğu bildirildi.