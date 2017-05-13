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13 Mayıs 2017 Cumartesi 11:45

Dünya futboluna Brezilya damgasını vurdu

Dünya futbolunda en fazla oyuncuyla temsil edilen ülke Brezilya oldu

Dünya futboluna Brezilya damgasını vurdu
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Dünya futboluna Brezilya damgasını vurdu
   Dünya futbolunda en fazla oyuncuyla temsil edilen ülke Brezilya oldu.Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin (CIES) 93 futbol federasyonuna bağlı 137 ligi hesaba katarak hazırladığı rapora göre Brezilya, bin 202 futbolcuyla söz konusu liglerde en çok oyuncusu bulunan ülke olarak dikkati çekti.
   Brezilya'nın ardından 781 futbolcuyla Fransa ikinci, 753 oyuncuyla Arjantin üçüncü sırada yer aldı. Türkiye ise bu liglere en fazla futbolcu ihraç eden 50 ülke arasına giremedi.
   beinsports haberine göre öte yandan listede ilk iki sırada bulunan Brezilya ve Fransa'nın en fazla oyuncu gönderdiği ülkeler arasında Türkiye de yer aldı. Türkiye, en çok Brezilyalı oyuncunun forma giydiği ülkeler sıralamasında 46 isimle 4'üncü, en fazla Fransız futbolcunun görev yaptığı ülkeler arasında ise 37 oyuncuyla 8'inci sırayı elde etti.

Listede ilk 10'da bulunan ülkeler ve söz konusu liglerdeki futbolcu sayıları şöyle:

        Ülke      Futbolcu
 1    Brezilya       1202
 2    Fransa           781
 3    Arjantin         753
 4    Sırbistan       460
 5    İngiltere        451
 6    İspanya        362
 7    Almanya       335
 8    Hırvatistan    323
 9    Nijerya          292
10   Uruguay       288
 
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BrezilyaDünya Futbolu
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