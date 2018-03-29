Dünya Kupası'nda görev yapacak hakemler belli oldu

CENEVRE (AA) - FIFA'dan yapılan açıklamaya göre Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'nda düdük çalacak 36 hakem arasında yer alıyor. Çakır'ın yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun ise 63 yardımcı hakem arasında bulunuyor.

Cüneyt Çakır ve ekibi Dünya Kupası'nda

2018 FIFA Dünya Kupası'nda görev alacak 36 hakem ve ülkeleri şöyle:

Cüneyt Çakır (Türkiye), Fahad Al Mirdasi (Suudi Arabistan), Joel Aguilar (El Salvador), Matthew Conger (Yeni Zelanda), Alireza Faghani (İran), Mark Geiger (ABD), Norbert Hauata (Tahiti), Ravshan Irmatov (Özbekistan), Jair Marrufo (ABD), Mohammed Abdulla Mohamed (Birleşik Arap Emirlikleri), Ricardo Montero (Kosta Rika), Felix Brych (Almanya), Ryuji Sato (Japonya), John Pitti (Panama), Nawaf Abdulla Shukralla (Bahreyn), Cesar Arturo Ramos Palazuelos (Meksika), Sergey Karasev (Rusya), Bjorn Kuipers (Hollanda), Mehdi Abid Charef (Cezayir), Julio Bascunan (Şili), Szymon Marciniak (Polonya), Malang Diedhiou (Senegal), Enrique Caceres (Paraguay), Antonio Miguel Mateu Lahoz (İspanya), Bakary Papa Gassama (Gambiya), Andres Cunha (Uruguay), Milorad Mazic (Sırbistan), Ghead Grisha (Mısır), Nestor Pitana (Arjantin), Gianluca Rocchi (İtalya), Janny Sikazwe (Zambiya), Sandro Ricci (Brezilya), Damir Skomina (Slovenya), Bamlak Tessema Weyesa (Etiyopya), Wilmar Roldan (Kolombiya), Clement Turpin (Fransa)

Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi de 2018 FIFA Dünya Kupası'nda kullanılacak.

Cüneyt Çakır üst üste 2. kez

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Cüneyt Çakır'ın üst üste 2. kez Dünya Kupası'nda maç yönetecek ilk Türk hakem olacağı belirtildi.

Açıklamada, Çakır'ın, yardımcı hakemler Bahattin Duran ve Tarık Ongun ile üst üste 2 Avrupa Şampiyonası ve 2 Dünya Kupası'nda maç yöneterek dünya klasmanında çok önemli bir başarıya imza atacağı vurgulandı.

2001 yılında Süper Lig hakemi olarak düdük çalmaya başlayan Çakır'ın 17 sene boyunca bu ligde 292 maç yöneterek en fazla maç yöneten Türk hakem olduğu belirtilen açıklamada, kariyeriyle ilgili şunlar kaydedildi:

"2007'deki 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda düdük çalan Çakır, 2009'daki 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda yarı final, 2011'de Kolombiya'da yapılan FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda turnuvanın açılış maçı ve yarı final maçı da olmak üzere toplam 5 maçta görev aldı. Cüneyt Çakır, FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası Türkiye 2013'te de görevdeydi. Cüneyt Çakır, her iki 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nın da açılış maçını yönetme başarısı gösterdi. Çakır ayrıca FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası Güney Kore 2017'de de görev yaptı. Çakır, kariyerinde 2 kez Avrupa Ligi yarı finali ve 4 kez Şampiyonlar Ligi yarı finali yönetme başarısına sahip. Ayrıca aynı sezon içerisinde Şampiyonlar Ligi'nde 2 yarı final yöneten ilk hakem olarak tarihe geçti. Cüneyt Çakır, Polonya-Ukrayna ortaklığında düzenlenen UEFA EURO 2012'de de görev almış ve aralarında yarı finalin de olduğu 3 maçı yönetmişti. Çakır, 4 yıl sonra Fransa'da düzenlenen UEFA EURO 2016'da da 3 karşılaşmada görev aldı.

Cüneyt Çakır ayrıca 2016 yılında Brezilya'da düzenlenen olimpiyatlarda çeyrek final maçını yönetti. Çakır, Japonya'da düzenlenen FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası 2012'de de Chelsea-Corinthias finalini yönetti. Brezilya'da düzenlenen 2014 FIFA Dünya Kupası'na da katılan başarılı hakemimiz, Hollanda ile Arjantin arasında oynanan yarı final maçında görev yaptı. Katıldığı turnuvalar ve yönettiği üst düzey maçlarla dünyanın sayılı hakemleri arasında gösterilen Cüneyt Çakır, 2015 yılında Juventus ile Barcelona arasındaki Şampiyonlar Ligi finalini yöneterek tarihe geçmişti. Cüneyt Çakır, bugüne kadar 11 turnuvada, 10 yarı final ve 2 final yönetme başarısı gösterdi."

Açıklamada, Cüneyt Çakır, Bahattin Duran ve Tarık Ongun'u Dünya Kupası'na kadar olan süreçte yoğun bir hazırlık programının beklediği, hakem üçlüsünün ilk olarak nisan ayında İtalya'da düzenlenecek olan seminere katılacağı ifade edildi.

Muhabir: Fatih Erel