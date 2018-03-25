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'Dünya kupası öncesi formdayım'

Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan, "Dünya Kupası öncesinde iyi bir seviyede olduğum için mutluyum. Formdayım ve sağlıklıyım" dedi.

'Dünya kupası öncesi formdayım'

Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan, "Dünya Kupası öncesinde iyi bir seviyede olduğum için mutluyum. Formdayım ve sağlıklıyım" dedi.

25 Mart 2018 Pazar 20:36
'Dünya kupası öncesi formdayım'

BERLİN

Almanya Milli Takımı'nda forma giyen Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan, Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2018 Dünya Kupası öncesinde formda olduğunu söyledi.

İlkay Gündoğan, Almanya-Brezilya maçı öncesinde Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Brezilya'nın Dünya Kupası için favori takımlarından biri olduğunu, bunun salı günü oynanacak karşılaşmayı heyecanlı kıldığını ifade etti.

27 yaşındaki futbolcu, son iki büyük turnuvaya sakatlığı sebebiyle katılamadığının hatırlatılması üzerine, "Dünya Kupası öncesinde iyi bir seviyede olduğum için mutluyum. Formdayım ve sağlıklıyım." dedi.

İlkay, sakatlıkları düşünmediğini ve her zaman sadece bir sonraki karşılaşmaya odaklandığını belirtti.

Almanya Milli Takımı'nın 2014 Dünya Kupası’nda Brezilya’yı 7-1 mağlup etmesine ilişkin bir soruya karşılık da İlkay Gündoğan, "Bu, takımda konu değil. Brezilyalıların da bunu düşünüp düşünmediğini bilmiyorum. Buna rağmen bize karşı iyi bir oyun sergilemek ve dünya şampiyonuna karşı kazanmak istediklerini varsayıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya-Brezilya karşılaşması salı günü TSİ 21.45'te Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Muhabir: Erbil Başay

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaBrezilyaFutbolİlkay Gündoğan
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