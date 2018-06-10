Dünya Kupası tarihi: 2002

İSTANBUL (AA) - FIFA 2002 Dünya Kupası Finalleri, ilk kez Amerika ve Avrupa kıtalarının dışında Asya'da gerçekleştirildi.

Güney Kore ile Japonya'nın ortaklaşa düzenlediği Dünya Kupası'na Türkiye, 48 yıl aradan sonra ikinci kez katılma başarısı gösterirken, aldığı dünya üçüncülüğüyle de tarihi bir başarıya imza attı.

Şenol Güneş yönetimindeki milli takım, 2002 Dünya Kupası'nda oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 de mağlubiyet alırken, 10 gol attı, kalesinde 6 gol gördü.

C Grubu'nda ikinci oldu

A Milli Futbol Takımı, 2002 Dünya Kupası'nda Brezilya, Kosta Rika ve Çin ile C Grubu'nda yer aldı.

Güney Kore'nin Ulsan kentindeki ilk maçında bu turnuvayı şampiyon tamamlayan Brezilya ile karşılaşan milliler, Hasan Şaş'ın 45+2. dakikada attığı golle 1-0 öne geçmesine rağmen, 50. dakikada Ronaldo, 87. dakikada da Rivaldo'nun gollerine engel olamadı ve sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

Milli takım, gruptaki ikinci maçında Kosta Rika ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçta olduğu gibi yine öne geçen (Dk. 56 Emre Belözoğlu) milliler, bitime 4 dakika kala Winston Parks'ın golüne engel olamadı ve sahadan beraberlikle ayrılmak zorunda kaldı.

Son maça Kosta Rika'nın 3 puan gerisinde 1 puanla üçüncü sırada giren Türkiye, Çin karşısında 6. dakikada Hasan Şaş, 9. dakikada Bülent Korkmaz ve 85. dakikada Ümit Davala'nın attığı gollerle 3-0 kazandı. Kosta Rika'nın da Brezilya'ya 5-2 yenilmesiyle milli takım grupta 4 puan ve averajla ikinci sırada yer alıp, adını son 16 takım arasına yazdırdı.

Ev sahibi Japonya ile çeyrek final mücadelesi

Milli Takım, son 16 turunda ev sahiplerinden Japonya ile eşleşti.

Miyagi'de oynanan ve ünlü İtalyan hakem Pierluigi Collina'nın yönettiği maçta rakibini Ümit Davala'nın 12. dakikada attığı golle yenen Türkiye, çeyrek finale yükselmeyi başardı.

İlhan Mansız'dan "Altın Gol"

Türkiye, çeyrek finalde eşleştiği kupanın sürpriz takımı Senegal karşısında "Altın Gol" ile galip geldi.

Osaka'da oynanan maçın normal süresi 0-0 berabere sonuçlandı. Uzatmalarda "Altın Gol" kuralının uygulandığı bu turnuvada, İlhan Mansız, 94. dakikada sahneye çıkarak, attığı golle Türkiye'nin adını dünyanın en iyi 4 ülke takımının arasına yazdırdı.Yine Brezilya, yine yenilgi

A Milli Futbol Takımı, yarı finalde, gruplarda yenildiği Brezilya'nın karşısına çıktı.

Milli takım, grupta olduğu gibi, yarı finalde de Brezilya'ya mağlup oldu ve finale çıkma şansını kullanamadı. Bu maçta "Sambacılar"ın tek golü 49. dakikada Ronaldo'dan geldi.

Diğer yarı final maçında da Almanya, Güney Kore'yi 1-0 yenerek finale çıktı.

İkinci kez ev sahibi ile karşılaştı

Türkiye, 2002 Dünya Kupası'nda son 16 turunda karşılaştığı ev sahibi Japonya'nın ardından diğer ev sahibi Güney Kore'yle de dünya üçüncülüğü maçında karşı karşıya geldi.

Daegu kentinde 63 bin 483 seyircinin izlediği maçta milliler, sahadan 3-2 galip ayrılıp, dünya üçüncülüğüne ulaştı.

Brezilya 5. kez şampiyon

2002 Dünya Kupası'nda Brezilya beşinci kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

Sambacılar, finalde karşılaştıkları Almanya'yı Ronaldo'nun 2 golüyle 2-0 mağlup etti.

Brezilya, bu turnuvada oynadığı 7 maçı da kazanarak, İtalya'nın 1934 ve 1938'deki rekorlarını da egale etti.

Fransa şaşırttı

2002 Dünya Kupası'na son şampiyon unvanıyla gelen Fransa, daha ilk turda elendi.

Fransa, turnuvanın açılış maçında Senegal'a 1-0 mağlup olurken, herkes bunun bir kaza olduğunu ve son şampiyonun toparlanacağını düşünüyordu. Ancak Fransa, ikinci maçında Uruguay ile golsüz berabere kalıp, son karşılaşmasında ise Danimarka'ya 2-0 mağlup oldu ve kupayı gol atamadan kapayarak, tarihe geçti. Bu sonuç, bir dünya şampiyonunun bir sonraki turnuvada elde ettiği en kötü performans oldu.

Muhabir: Bülent Aslan