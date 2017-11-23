Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
105026
ALTIN
162.605
DOLAR
3.9187
STERLİN
5.2127
EURO
4.6430
Dünya şampiyonu cimnastikçiye coşkulu karşılama
Dünya şampiyonu cimnastikçiye coşkulu karşılama
PFDK'dan İrfan Buz ve Henrique'ye birer maç ceza
PFDK'dan İrfan Buz ve Henrique'ye...
Fenerbahçeli futbolcu Giuliano: Şampiyonluk yarışı içinde oluruz
Fenerbahçeli futbolcu Giuliano: Şampiyonluk yarışı...
Fenerbahçe'de sakat futbolculardan iyi haber
Fenerbahçe'de sakat futbolculardan iyi haber
Kayserispor Kulübü Başkanı Bedir: Başakşehir'i yeneceğiz
Kayserispor Kulübü Başkanı Bedir: Başakşehir'i...

Dünya şampiyonu cimnastikçiye coşkulu karşılama

Yaş Grupları Trampolin Cimnastik Dünya Şampiyonası'ndan 17-21 yaş grubu senkron kategorisinde altın madalya ile dönen milli sporcu Koray Altınel için memleketi Balıkesir'de karşılama töreni düzenlendi.

Dünya şampiyonu cimnastikçiye coşkulu karşılama

Yaş Grupları Trampolin Cimnastik Dünya Şampiyonası'ndan 17-21 yaş grubu senkron kategorisinde altın madalya ile dönen milli sporcu Koray Altınel için memleketi Balıkesir'de karşılama töreni düzenlendi.

23 Kasım 2017 Perşembe 20:00
Dünya şampiyonu cimnastikçiye coşkulu karşılama

BALIKESİR (AA) - Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Yaş Grupları Trampolin Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda 17-21 yaş grubu senkron kategorisinde altın madalya kazanan milli sporcu Koray Altınel, memleketi Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde büyük bir coşkuyla karşılandı.

Sındırgı Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende milli sporcu için "Türkiye'nin ve Sındırgı'nın gururu dünya şampiyonu evine hoş geldin" yazılı pankart açıldı.

Meydanda kendisini bekleyen herkesle kucaklaşan ve bol bol fotoğraf çektiren Koray, hemşehrilerine teşekkür etti.

Koray, Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'ın daveti üzerine ilçeye geldiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Güzel ülkeme bu gururu yaşattığım için çok mutluyum. İstiklal Marşı'mızı bütün dünyaya duyurduğum için çok mutluyum. Çok önemli bir yarışmaydı benim için, yılın son yarışmasıydı ve çok şükür arkadaşım Doğukan ile senkronda dünya şampiyonu olduk. Çok güzel, çok gurur verici bir şey, destekleyen herkese çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız. Bu şekilde karşılamanız beni çok mutlu etti. İnşallah yeni başarılar elde edip ülkeme hizmet etmek nasip olur. Sağ olun, var olun."

Belediye Başkanı Yavaş da Sındırgı'dan çıkan sporcuların sadece ilçeyi değil ülkeyi de temsil ettiğini vurguladı.

Futbolculardan Cengiz Ünder'i hatırlatan Yavaş, geçmişte de ünlü pehlivanların ülke tanıtımına örnek olduğunu söyledi.

Koray'ın genç yaşta ülkesine büyük bir gurur yaşattığını dile getiren Yavaş, "İbirler Mahallesi'nde dünyaya gelen kardeşimiz göğsümüzü kabarttı. Bugün dünya şampiyonu olarak ilçemize geldi. Bir aile dostumuz, bir evladımız Bulgaristan'daki şampiyonda trampolinde dünya şampiyonu oldu. Ben kardeşimizi tebrik ediyorum kutluyorum, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Milli sporcu ve ailesini makamında ağırlayan Yavaş, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Muhabir: Seyhan Kırıcı

Son Güncelleme: 23.11.2017 17:32
Anahtar Kelimeler:
SporSındırgıKoray AltınelDünya Jimnastik ŞampiyonasıBalıkesir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PFDK'dan İrfan Buz ve Henrique'ye birer maç ceza
PFDK'dan İrfan Buz ve Henrique'ye birer maç ceza
Fenerbahçeli futbolcu Giuliano: Şampiyonluk yarışı içinde oluruz
Fenerbahçeli futbolcu Giuliano: Şampiyonluk yarışı içinde oluruz
Fenerbahçe'de sakat futbolculardan iyi haber
Fenerbahçe'de sakat futbolculardan iyi haber
Kayserispor Kulübü Başkanı Bedir: Başakşehir'i yeneceğiz
Kayserispor Kulübü Başkanı Bedir: Başakşehir'i yeneceğiz
'2020 Avrupa Futbol Şampiyonası için kara bulutları dağıtacağız'
'2020 Avrupa Futbol Şampiyonası için kara bulutları dağıtacağız'
Ziraat Bankası'nın bileği bükülmüyor
Ziraat Bankası'nın bileği bükülmüyor
Türkiye 42. sıraya geriledi
Türkiye 42. sıraya geriledi
A Milli Basketbol Takımı'nın 965. randevusu
A Milli Basketbol Takımı'nın 965. randevusu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim