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"Dünya şampiyonu olacağız, biz en iyisiyiz"

Ampute Milli Futbol Takımı'nın kalecisi Selim Karadağ, "Yola ilk çıktığımızda kar topu idik. Avrupa şampiyonluğuyla çığ olduk. Bu çığ büyüyerek devam edecek. İnşallah Dünya Kupası'nda da şampiyon olacağız. Biz en iyisiyiz." dedi

"Dünya şampiyonu olacağız, biz en iyisiyiz"

Ampute Milli Futbol Takımı'nın kalecisi Selim Karadağ, "Yola ilk çıktığımızda kar topu idik. Avrupa şampiyonluğuyla çığ olduk. Bu çığ büyüyerek devam edecek. İnşallah Dünya Kupası'nda da şampiyon olacağız. Biz en iyisiyiz." dedi

01 Mart 2018 Perşembe 14:17
"Dünya şampiyonu olacağız, biz en iyisiyiz"

 "Dünya şampiyonu olacağız, biz en iyisiyiz"

   Avrupa şampiyonu Ampute Milli Futbol Takımı'nın kalecisi Selim Karadağ, ekim ayında Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda zirvede yer alacaklarına inandığını belirterek, "Biz en iyisiyiz." dedi.

Pendik Engelliler Spor Kulübünde forma giyen milli sporcu, takımının Antalya kampında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İlkokulda kırılan sağ kolunun yanlış tedavi sonucu kısa kalmasını dert etmeyip gönül verdiği spora devam ettiğini anlatan Selim Karadağ, Malatya'da halı saha işletirken ampute futbolla tanıştığını dile getirdi.

Azim ve sürekli çalışmanın sonucunda oynadığı takımlarda 8 kez Türkiye şampiyonluğu kazanmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Selim Karadağ, elde ettiği başarılarla milli takıma kadar yükseldiğini aktardı.

Selim Karadağ, ampute futbolda çok büyük mutluluklar yaşadığını, bir kez "Dünyanın en iyi kalecisi" seçildiğini kaydetti.

"Benim için Türk bayrağını taşımak çok farklı bir onur"

Ay-yıldızlı formayı 2010 yılından bu yana giydiğini hatırlatan Selim Karadağ, "Benim için Türk bayrağını taşımak çok farklı bir onur. Biz inancın gölgesinde savaşanlarız. Bir şeylere inanmış insanlarız. Milli takımdaki arkadaşlarımızla Türk bayrağını gördüğümüzde duygulanırız." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa şampiyonu olarak Türkiye'ye çok büyük bir gurur yaşattıklarını belirten Selim Karadağ, şöyle konuştu:

"Ekim ayında Meksika'da Dünya Kupası var. Biz, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese söz verdik. Yola ilk çıktığımızda kar topu idik. Avrupa şampiyonluğuyla çığ olduk. Bu çığ büyüyerek devam edecek. İnşallah Dünya Kupası'nda da şampiyon olacağız. Biz en iyisiyiz."

"Umrede askerlerimize dua ettik"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere selam gönderen Selim Karadağ, şu ifadeleri kullandı:

"Afrin'de bayrağımız için mücadele eden askerlerimiz var. Orada mücadele edemiyoruz belki ama biz de bu şekilde ülkemizi temsil ediyoruz. Şehit haberleri gelince üzülüyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milli takım olarak umreye gittik. Orada askerlerimize dua ettik. Afrin'deki askerlerimize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Eğer oradan isteyen olursa milli formamı göndermeyi düşünüyorum."

Son Güncelleme: 01.03.2018 14:11
Anahtar Kelimeler:
Spor
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