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Dünyanın en çok kazanan sporcusu belli oldu

Forbes dergisinin Haziran 2017 ile Haziran 2018 arasındaki maaş, turnuva ve sponsor gelirleri ile bonusları hesaba katarak yılın en çok kazanan sporcusunu açıkladı.

Dünyanın en çok kazanan sporcusu belli oldu

Forbes dergisinin Haziran 2017 ile Haziran 2018 arasındaki maaş, turnuva ve sponsor gelirleri ile bonusları hesaba katarak yılın en çok kazanan sporcusunu açıkladı.

06 Haziran 2018 Çarşamba 12:34
Dünyanın en çok kazanan sporcusu belli oldu

İSTANBUL (AA) - ABD'li eski boksör Floyd Mayweather, 285 milyon dolarlık gelirle son bir yılda en fazla kazanan sporcu oldu.

Forbes dergisinin Haziran 2017 ile Haziran 2018 arasındaki maaş, turnuva ve sponsor gelirleri ile bonusları hesaba katarak hazırladığı listede, en çok kazanan sporculara yer verildi.

Geçen yıl İrlandalı Conor McGregor ile yaptığı boks maçında elde ettiği kazanç sayesinde geliri 285 milyon dolara ulaşan Mayweather, en çok kazanan sporcular listesinde son 7 yılda 4. kez zirveye yerleşti.

Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi, 111 milyon dolarlık geliriyle ikinci sırayı aldı.

Geride kalan iki yıl listenin zirvesinde bulunan Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, 108 milyon dolarlık kazancıyla üçüncü sıraya geriledi.

Öte yandan 2010'dan bu yana ilk kez kadın sporcular 100 kişilik listede kendilerine yer bulamadı.

Muhabir: Mutlu Demirtaştan

Son Güncelleme: 06.06.2018 11:03
Anahtar Kelimeler:
SporMayweatherFutbolBoks
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