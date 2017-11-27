Dursun Özbek'ten Tudor açıklaması

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, teknik direktörleri Igor Tudor'a yönelik eleştirileri maksatlı bulduğunu belirterek, "Tudor'un Galatasaray'dan ne zaman gönderileceği konusunun haftalarca tartışılmasının ve bunu tartışanların amacı nedir?" dedi.

Özbek, Galatasaray E-Spor takımının faaliyetlerinin 1905 GSYİAD'a (Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği) devredilmesi için Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen imza töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Igor Tudor ile yollarını ayıracaklarına yönelik uzun süredir basında haberlerin yer aldığını dile getiren Özbek, "Haftalardır bu konu yazılıp, çiziliyor. Böyle bir yorumda bulunmamış olmama rağmen birçok mecrada benim ağzımdan yazılıyor. Bir takım düşünün, ligin başından itibaren lider ve en çok gol atan ekip. Münferit alınan sonuçlar üzerinden antrenörün değerlendirilmesinin Galatasaray'a zarar verdiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Yönetim olarak akıllarından geçirmedikleri konunun basında abartılı bir şekilde yer bulduğunu anlatan Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye liglerinde haftalarca antrenörü eleştirilen, antrenörünün ne zaman gideceği konusunda konuşulan başka bir kulüp yok. Bunun değerlendirmesini Galatasaray'ın büyük taraftarına bırakıyorum ve biraz da basının öz eleştiri yapması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü maçlar devam ediyor ve takım lider. Elbette zaman zaman yol kazaları olabiliyor. Bunun üzerinden antrenörün ne zaman gönderileceği konusunun artık futbol gündeminden düşmesi lazım. Bunun Galatasaray'ın performansını etkileyeceğini düşünüyorum. Galatasaray dostu yorumcuların artık bu konuyu konuşmaması gerektiğine inanıyorum. Galatasaray dostu olmayan kişiler buna devam edebilir. Onların görevinin de bu olduğunu düşünüyorum."

Dursun Özbek, teknik heyet ve futbolcularıyla takımlarının şampiyonluğa odaklandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye liginde bu kadar uzun süreli eleştirilen herhangi bir antrenör olduğunu düşünmüyorum. Bunun hangi maksatla yapıldığı konusu tartışılmaya değer. Tudor'un Galatasaray'dan ne zaman gönderileceği konusunun haftalarca tartışılmasının ve bunu tartışanların amacı nedir? Bunu biraz da kendinize sorun. Bence bu daha önemli bir konu. Galatasaray; oyuncularıyla, teknik kadrosuyla şampiyonluğa koşan bir takım. Hedefimiz şampiyonluktur, dolayısıyla bu tartışmaların kulübümüzü ve takımımızın performansını yıpratmasına asla izin vermeyeceğim. Bugüne kadar benim ağzımdan pek çok şey yazıldı. Hiçbirini ben söylemedim ama maalesef bazı yayın organları bu tarzı kullanmakta ısrar ediyor. Yolumuza devam ediyoruz. Taraftarlarımız yanımızda, burada sizin vasıtanızla onlara teşekkür ediyorum."

"Beşiktaş derbisi çok keyifli olacak"

Dursun Özbek, Süper Lig'de bu hafta Beşiktaş ile yapacakları derbi maçın önemli olduğunu dile getirerek, "Beşiktaş maçı, ligdeki 34 müsabakadan biri. Uzun rekabetten kaynaklanan önemli bir maç. Galatasaray ile Beşiktaş, 100 yılı aşkın süredir maç yapıyor. Bu maç da onlardan biri. Güzel ve keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Galatasaray da bunun önemine göre hazırlıklarını sürdürüyor. Takip edenlerin de büyük keyif alacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, son dönemde derbi maç kazanamamalarıyla ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

"Şimdi falcılık yapmamı mı istiyorsunuz? Ligdeki takımlara baktığınızda birbirlerini yenebilecek seviyedeler. Dolayısıyla Galatasaray ile Beşiktaş'ın yapacağı maçın önemi, uzun süreli rekabetten kaynaklanıyor. 100 yıl boyunca iki takım defalarca birbirini yenmiş ve berabere kalmış. Üç ihtimalli sonuç bu iki takım arasında her zaman gündemde kalmış. Sonuç sahada ortaya çıkacak. Her iki takım için de önemli bir maç. Daha iyi oynayan sahadan galip ayrılacak."

Dursun Özbek, Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart sonrasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından futbolcuları Sofiane Feghouli'ye verilen 3 maçlık cezaya gerekli itirazı yaptıklarını anlatarak, "Galatasaray, hukuki çerçevede karara itirazını yaptı. Karara itiraz edilmediğine yönelik yorum son derece yanlış. Galatasaray'ı dikkate almayan hiçbir federasyon olamaz. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulübüdür. Dolayısıyla her kurum Galatasaray'ı dikkate alır. Biz itirazımızı yaptık, onlar öyle yorumladılar." şeklinde görüş belirtti.

Muhabir: Ercan Çakar