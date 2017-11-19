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DÜZELTME - "Sivassporlu oyunculara moral yemeği" başlıklı, 17 Kasım Cuma günü yayına verdiğimiz haberimizin spotunda, Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir'e ait "Fenerbahçe'yi yeneceğiz diye bir iddiamız yok. Fenerbahçe son zamanlarda sıkıntılı

- Sivassporlu oyunculara moral yemeği - Demir Grup, Fenerbahçe karşılaşması için İstanbul'a gelen kırmızı-beyazlı takım için moral yemeği düzenledi - Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir: "Her zaman spora destek olacağız" - "Fenerbahçe'yi yeneceğiz diye bir iddiamız yok. Fenerbahçe son zamanlarda sıkıntılı günler geçiriyor, inşallah bize patlamaz" - Sivasspor Kulübü Başkanı Otyakmaz: "Biz daha moralli bir şekilde geliyoruz, serimizi devam ettirmek istiyoruz"

DÜZELTME - "Sivassporlu oyunculara moral yemeği" başlıklı, 17 Kasım Cuma günü yayına verdiğimiz haberimizin spotunda, Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir'e ait "Fenerbahçe'yi yeneceğiz diye bir iddiamız yok. Fenerbahçe son zamanlarda sıkıntılı

- Sivassporlu oyunculara moral yemeği - Demir Grup, Fenerbahçe karşılaşması için İstanbul'a gelen kırmızı-beyazlı takım için moral yemeği düzenledi - Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir: "Her zaman spora destek olacağız" - "Fenerbahçe'yi yeneceğiz diye bir iddiamız yok. Fenerbahçe son zamanlarda sıkıntılı günler geçiriyor, inşallah bize patlamaz" - Sivasspor Kulübü Başkanı Otyakmaz: "Biz daha moralli bir şekilde geliyoruz, serimizi devam ettirmek istiyoruz"

19 Kasım 2017 Pazar 12:25
DÜZELTME -


İSTANBUL (AA) - Sivasspor'un forma sponsoru Demir Grup, 19 Kasım Pazar günü Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşma için İstanbul'a gelen kırmızı-beyazlı takıma moral yemeği verdi.

Kalamış'taki Develi Restaurant'ta gerçekleştirilen yemeğe, Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, teknik heyet ve futbolcular katıldı.

Yemekten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hamit Demir, Demir Grup olarak spora her zaman yatırım yaptıklarını belirterek, "Biz firma olarak, spora destek olan bir takımız. Demir İnşaat Büyükçekmece'ye de 3 senedir sponsoruz ve takım Avrupa'da çok iyi gidiyor. Her zaman spora destek olacağız." diye konuştu.

Süper Lig'in 12. haftasında Demir Grup Sivasspor'un deplasmanda çok önemli bir karşılaşmaya çıkacağını aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Sivasspor'a şans getirdiğimizi düşünüyorum. Pazar günü çok önemli bir maça çıkacağız. Fenerbahçe ile oynamak ve puan almak çok büyük bir başarı olur. Önemli olan Fenerbahçe seyircisi önünde oynayıp alkış almak, bu bizim için daha büyük başarı olur. Fenerbahçe'yi yeneceğiz diye bir iddiamız yok. Fenerbahçe son zamanlarda sıkıntılı günler geçiriyor, inşallah bize patlamaz. Çünkü Sivas ligde çok sıkıntı çıkarmayan, hakeme oynamayan bir takım. Başkanım, hocam ve ekibine güveniyorum."

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ise Fenerbahçe'nin bu karşılaşmayı "çıkış maçı" olarak gördüğünü vurgulayarak, "Gerçekten çok önemli bir karşılaşma, Fenerbahçe açısından da çok önemli. Sezona kötü başladılar ve bu karşılaşmayı çıkış maçı olarak görüyorlar. Tabii İstanbul'da 3 puan almak kolay değil, yıllarca kazanamayan takımlar var. Biz daha moralli bir şekilde geliyoruz, serimizi devam ettirmek istiyoruz. Fenerbahçe'ye o fırsatı vermeden puanlar alıp gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu sezon çok kaliteli bir kadro kurduklarını aktaran Otyakmaz, "Yeni bir sponsorla iyi bir takım yaptık. Lige eksiklerle başlamış olmamıza rağmen sezonun başında yaptığımız transferlerle daha iyi yere geldik. Ligi ilk 10 içinde, 4., 5. gibi bitirip Avrupa'ya gitmek istiyoruz ama bu zor. Yayın gelirinin artmasıyla herkes çok kaliteli takım kurdu. Bitirebileceğimiz en iyi yerde bitireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yabancı oyuncu kontenjanı hakkında da görüşünü belirten başkan Otyakmaz, şunları aktardı:

"Herkes yeni kadro kurdu. Şimdi yabancı sınırı olsaydı kötü olurdu ama Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum, yabancı sınırının 2019'dan sonra olacağını açıklaması bizi rahatlattı. Yeni altyapı tesisleri kuruyoruz. Zaman içinde altyapıdan oyuncular çıkartırsak, yabancı oyuncularda kısıtlama olabilir."

Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba da 5 maçlık yenilmezlik serisini İstanbul'da devam ettirmek istediklerini söyledi.

Fenerbahçe'nin çok kaliteli bir kadroya sahip olduğunu ifade eden Aybaba, "Sakatları ve cezalı oyuncuları var ama kalite bir takıma karşı oynayacağız. Bu maçta daha fazla direnç gösterecekler. Biz de oyuncularımızı bu yönde motive ettik. Beş haftadır oldukça başarılı bir çizgi yakaladık. Oyuncularımız çok istiyor, isteyince de böyle başarılı skorlar alıyoruz. Ben oyuncularıma güveniyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Anahtar Kelimeler:
Demir Grup SivassporFutbolHamit DemirMecnun OtyakmazSüper Liğ
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