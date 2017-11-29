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E-spor pazarı hızla büyüyor
E-spor pazarı hızla büyüyor

E-spor pazarı hızla büyüyor

TOGED Yönetim Kurulu Başkanı Erkin, "E-spor sektörünün bu yıl sonunda 1 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşmasını bekliyoruz." dedi.

E-spor pazarı hızla büyüyor

TOGED Yönetim Kurulu Başkanı Erkin, "E-spor sektörünün bu yıl sonunda 1 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşmasını bekliyoruz." dedi.

29 Kasım 2017 Çarşamba 11:50
E-spor pazarı hızla büyüyor

ANKARA - MUSTAFA ÇALKAYA

Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erkin, dünyada hızla büyüyen "e-spor" pazarının bu yıl sonunda 1 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşmasını beklediklerini bildirdi.

Erkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk e-spor ligi olan "Cyberathlete Professional League"in 1997'de ABD'de kurulduğunu söyledi.

E-spora ilginin artmasıyla düzenlenen turnuvalar ve verilen ödüllerle dünyanın birçok yerinde ve Türkiye'de e-spor sektörü oluştuğunu belirten Erkin, pazarın hızla büyüdüğünü dile getirdi.

E-sporun bugünkü popülerliğinin Dota ve League of Legends gibi oyunların çıkışıyla oluştuğuna işaret eden Erkin, yapılan turnuvalarda Counter Strike, Quake gibi oyunların yanı sıra Warcraft gibi gerçek zamanlı strateji oyunlarının da yer aldığını kaydetti.

Erkin, küçük ödüllerle başlayan e-spor turnuvalarının günümüzde 20 milyon doları aşan ödüllerin dağıtıldığı devasa etkinliklere dönüştüğüne dikkati çekerek, bu alanda uluslararası organizasyonların da hızla arttığını anlattı.

Uzak Doğu'da e-spora ilginin artmasıyla ilk uluslararası turnuvanın yapıldığını belirten Erkin, daha sonra World Cyber Games, Intel Extreme Masters ve Major League Gaming gibi yapıların kurulduğunu ifade etti.

Dünyada yaklaşık 200 milyon kişinin e-sporla ilgilendiğine dikkati çeken Erkin, "Araştırmalara göre e-spordan elde edilen gelirler ve yatırımlar geçen yıl 900 milyon dolar civarındaydı. E-spor sektörünün bu yıl sonunda 1 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşmasını bekliyoruz. Buna yayın hakları, reklamlar, sponsorluklar, ürün ve bilet satışları gibi kalemler de dahil. Tahminlere göre sektörün 2020 yılında 5 milyar dolarlık büyüklüğü bulması öngörülüyor." dedi.

Erkin, e-sporun ülke takımlarının rekabete başladığı bir alan olma yolunda ilerlediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"E-sporun olimpiyat oyunlarına dahil edilmesi yönünde talepler var. Halihazırda uluslararası turnuvalar var fakat böyle bir gelişme e-sporun popülerliğini ve saygınlığını daha da artıracaktır. Ülke olarak başarılı oyuncularımız ve takımlarımız bulunuyor. Hatta 2015 yılında Counter Strike'ta dünya şampiyonu olmayı başardık. Bu tür başarıların ülkemizde oyunlar hakkında zaman zaman ortaya çıkan ve pek de aslı olmayan haberlerden kaynaklanan olumsuz tepkileri engelleyeceğini umuyoruz. E-sporun ülkemizdeki ekonomisine bakınca, bu alanda da olumlu gelişmelerin olduğunu, giderek daha fazla yatırımcının ve markanın e-spora yöneldiğini ve pazar büyüklüğünün artacağını tahmin etmek zor değil."

Gençlik ve Spor Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de 4 bin lisanslı e-sporcu bulunuyor. Amatör takım sayısı 14 bine ulaşırken, bu takımlarda yaklaşık 60 bin oyuncu yer alıyor.

Son Güncelleme: 29.11.2017 12:40
Anahtar Kelimeler:
TOGEDESPOREkonomiAli Erkin
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