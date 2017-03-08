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08 Mart 2017 Çarşamba 08:33

Efsane başkan "oyum Ali Koç'a"

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen, beIN SPORTS'ta yayınlanan 'Günün konuğu' programına çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Efsane başkan 'oyum Ali Koç'a'
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Efsane başkan "oyum Ali Koç'a"

   Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen, beIN SPORTS'ta yayınlanan 'Günün konuğu' programına çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.Ali Şen seçimlerde oyunun aday olması halinde Ali Koç'a vereceğini açıkladı.Ali Şen konuşmasında Aziz Yıldırım için  'Keşke o zaman istifa etseydi' dedi.Aziz Yıldırım'ın kendisinden daha iyi başkanlık yaptığını söyleyen Ali Şen "Ancak keşke tribünlerden yükselen ilk 'diktatör' seslerinde istifa etseydi" dedi. 'Oyum Ali Koç'a' Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'la birlikte hareket etmesi gerektiğini belirten Ali Şen "Fenerbahçe bu sene şampiyon olsa bile Aziz Yıldırım ayrılmalı" dedi. Ali Şen son olarak, olası bir seçimde oyunu Ali Koç'a vereceğini söyledi.
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Anahtar Kelimeler
Ali KoçAli Şe
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